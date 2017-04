DeRozan! Raptors kämpfen Bucks nieder!

Samstag, 22.04.2017

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 76:87 (BOXSCORE) Serie: 2-2

Das erste Auswärtsspiel in der Serie zwischen den Bucks und den Raptors verkam für DeMar DeRozan zu einem absoluten Albtraum. 0 von 8 Field Goals, 8 Punkte - wie auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von Giannis Antetokounmpo zu allem Überfluss auch nochmal extra herausgehoben werden musste. Kein Wunder also, dass der Shooting Guard mit ordentlich Wut im Bauch in das vierte Matchup zwischen dem Dritten und dem Sechsten der Eastern Conference in der Regular Season ging.

Das Resultat am Ende: 33 Punkte (12/22 FG), eine perfekte Freiwurfquote (9/9), 9 Rebounds, 5 Assists und 4 Steals - DDR drückte dem Spiel so richtig seinen Stempel auf! Dabei taten sich die Gäste, die diesmal Norman Powell statt Jonas Valanciunas starten ließen, erneut schwer. Vor allem DeMarre Carroll (1/6 FG, 2 Punkte) und Serge Ibaka (4/16 FG, 10 Punkte) erlebten jeweils einen Abend zum Vergessen.

So verwunderte es nicht, dass die Bucks trotz enormer Turnover-Probleme (20 Ballverluste) zur Pause noch auf Augenhöhe waren - und das obwohl mit Giannis Antetokounmpo (6/19 FG, 14 Punkte, 7 Turnover) und Khris Middleton (4/13 FG, 10 Punkte, 4 Turnover) die beiden vermeintlich stärksten Spieler im Kader schwache Abende erwischten.

Als einzige Gefahr von außen (kein anderer Bucks-Spieler traf einen Dreier) hielt Tony Snell (5/10 Dreier, 19 Punkte) sein Team lange in Schlagdistanz. Als in der Schlussphase auf Seiten der Raptors neben DeRozan aber auch Kyle Lowry (8/17 FG, 18 Punkte) und Powell (3/3 Dreier, 12 Punkte) besser ins Spiel fanden, war das von Hustle geprägte Match für Milwaukee gelaufen. Ein Dreier aus der Ecke von Lowry bedeutete kurz vor dem Ende die Entscheidung im vierten Spiel der Serie. Zu Spiel fünf in Toronto kommt es am 25. April um 1:00 Uhr.

