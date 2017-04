Warriors: "Green ist erwachsener geworden"

Sonntag, 16.04.2017

"Er ist erwachsener geworden", erklärte West, der im vergangenen Juli bei den Warriors unterschrieben hat. "Er ist exzentrisch, das hat ihn erfolgreich gemacht. Er muss es nur unter Kontrolle haben und wissen, wann er es etwas zurückfahren muss."

Auch Kerr glaubt an diese Entwicklung: "Ich sehe seine Führungsqualitäten und die Art und Weise, wie er sich auf dem Court verhält. Ich denke nicht, dass es Zufall ist, dass er dieses Jahr nur 14 technische Fouls bekommen hat."

"David hat mir enorm geholfen, auf und neben dem Platz", so Green über West. "Er ist ein brillanter Typ. Er hat mir bei so vielen Sachen geholfen, emotional, mit Mitspielern und auch in Situationen auf dem Feld."

In den letztjährigen war Green sowohl mit Oklahoma Citys Steven Adams als auch mit LeBron James aneinander geraten. In den Finals wurde der Forward daher für ein Spiel gesperrt.

