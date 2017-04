Sonntag, 16.04.2017

"Der Druck in den Playoffs ist sehr groß. Es ist hart, bis zu sieben Mal gegen dieselbe Mannschaft zu spielen, weil sie sich an deine Stärken anpassen. Man muss gut darauf vorbereitet sein - auf den Gegner, die Fans und die Atmosphäre", erklärte McGee.

Allerdings sei er optimistisch, da es sich bei den Dubs um ein "besonderes Team" handeln würde. Jeder stehe für jeden ein und gebe für seine Teammates alles. "Wir sind wie Brüder", so der 29-Jährige. Egoistisch sei bei ihnen niemand: "Wir haben hier alle das eine, große Ziel. Niemand verfolgt eigensinnige Pläne und tut Dinge, die er nicht kann. Wir wollen die Championship."

McGee persönlich hat es in seiner Karriere noch nie über die erste Playoff-Runde hinaus geschafft. Das will er nun ändern: "Es wäre großartig, es bis in die Finals zu schaffen und den Leuten zu zeigen, was ich kann."

In der abgelaufenen Regular Season, die die Warriors mit der besten Bilanz der Liga (67-15) beendet hatten, legte McGee 6,1 Punkte und 3,2 Rebounds auf.

