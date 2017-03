Riley: LeBron-Abschied der größte Schock

Dienstag, 07.03.2017

LeBron James hatte nach der Saison 2013/14 verkündet, Miami nach zwei Meisterschaften (2012 und 2013) zu verlassen und zu seinem ersten NBA-Team, den Cleveland Cavaliers zurückzukehren. Für Pat Riley ein Schock.

"Seit ich hier bin, haben wir den selben Besitzer, den selben Präsidenten, zwei Coaches, den selben Staff", sagte Riley in einem Interview mit The Vertical. "Spieler kommen und gehen. Aber der Abgang von LeBron war die schockierendste Sache für mich - ich sage nicht, dass sie richtig oder falsch war - und ein großer Schock für die Franchise", so Riley weiter.

Der langjährige Team-President und gebürtige New Yorker weiß jedoch genau, wie das Geschäft läuft: "Du hast deine guten Jahre und du hast deine schlechten Jahre. Aber was sich nicht ändert, ist wie du die Dinge tust."

Seit dieser Saison ist die komplette "Big Three" der Heat weg, nach LeBron verließ auch Dwyane Wade die Franchise und Chris Bosh ist aufgrund von Blutgerinnseln kein Teil des Teams mehr. Dennoch befinden sich die Heat in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen, nachdem zuletzt auch die Cavaliers zweimal in Serie besiegt wurden.

