Bird: George-Gerüchte waren "Fake News"

Dienstag, 07.03.2017

Die Pacers hätten Gespräche mit Boston und auch den Lakers geführt, hieß es rund um die Trade Deadline. Darauf angesprochen, bezeichnete Bird dies gegenüber der Los Angeles Times nun als "Fake News". Auch ein Telefongespräch, dass er zu dieser Zeit mit dem neuen Lakers-Boss Magic Johnson geführt hatte, solle nichts damit zu tun gehabt haben.

"Ich war nie motiviert, George abzugeben", sagte Bird. "Ich kann mich nicht daran erinnern, ob das Thema überhaupt diskutiert wurde. Ich glaube es nicht. Es sind sowieso alles Fake News, das wissen sie ja. Irgendjemand fängt damit an und dann entsteht ein Schneeballeffekt. Auch das Telefongespräch hatte nichts mit George zu tun."

Gerüchten zufolge besteht die große Gefahr, dass PG-13 im Sommer 2018, wenn sein Vertrag in Indiana ausläuft, zu den Lakers wechseln will. Der Forward legt in dieser Saison durchschnittlich 22,2 Punkte, 6,2 Rebounds 3,3 Assists auf.

Paul George im Steckbrief