Bryant lehnt Lakers-Posten ab

Samstag, 25.03.2017

Die Los Angeles Lakers können derzeit nicht mit einem festen Engagement von Kobe Bryant im Front Office der Franchise rechnen. Die Lakers-Legende stellte in einem Live-Interview mit ESPN klar: "Ich habe eine herausragende Beziehung zu Magic Johnson, aber es kommt für mich momentan nicht in Frage, wieder ins Tagesgeschäft einzusteigen."

Der 38-Jährige begründete seine Entscheidung ausführlich. "Ich liebe es momentan, zu schreiben, Sachen abseits vom Basketball aufzubauen und so viele kreative Dinge zu tun. Daneben ist gerade kein Platz für so einen Job", so Bryant im Interview mit dem TV-Format The Six.

Dabei stellte die Lakers-Legende aber heraus, dass das Verhältnis zu Magic Johnson und dem neuen Lakers-GM Rob Pelinka dennoch großartig sei. "Sie wissen genau, dass ich nur einen Anruf entfernt bin. Sie müssen mich nur anrufen und ich versuche zu helfen", betonte Kobe.

Seit der Umstrukturierung bei den Los Angeles Lakers warben Magic Johnson und GM Rob Pelinka eifrig um die Dienste von Bryant und wollten Kobe vor allem mit repräsentativen Aufgaben betreuen.

