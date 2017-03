Lakers binden Nwaba langfristig

Mittwoch, 22.03.2017

David Nwaba, der bislang nur zwei 10-Tages-Verträge von den Los Angeles Lakers erhalten hatte, darf nun dauerhaft für die Traditionsfranchise auflaufen. "Wir waren vor allem von Davids Fokus und seiner Hingabe in der Defense angetan", begründete General Manager Rob Pelinka die Verpflichtung.

Der 24-Jährige stand bislang in zehn Spielen für die Lakers auf dem Parkett. In diesen legte er durchschnittlich 3,6 Punkte und 2 Rebounds auf. In der D-League bestritt der ungefraftete Guard 39 Spiele für das Farmteam Los Angeles D-Fenders.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Lakers-GM Pelinka meinte ergänzend: "Seine Mentalität ist ansteckend und er arbeitet jeden Tag sehr hart an sich. Er hat sowohl unserem D-League-Team wie auch den Lakers selbst viel Energie gebracht und daher seinen Platz im Kader verdient."

Die Lakers haben mit dem vielseitigen Guard nun 15 Spieler im Roster. Die genauen Modalitäten des Vertrags sind nicht bekannt.

Alle NBA-Spieler von A bis Z