Beverley: "Eine Schande für die Liga!"

Montag, 27.03.2017

"Ich denke, das ist Mist", äußerte sich Beverley nach dem 137:125-Sieg der Rockets über die Thunder. "Ich denke, das ist eine Schande für die Liga. Ich denke, die Fans haben Besseres verdient."

Zuletzt hatte bereits Commissioner Adam Silver die Praxis von Teams wie den Golden State Warriors oder Cleveland Cavaliers kritisiert und mit Strafen gedroht. "Mich interessiert nicht, ob Coaches wollen, dass Spieler eine Pause machen. Es liegt an dir zu spielen oder nicht. Und wenn du nicht spielst, dann respektierst du das Spiel nicht", so Beverley weiter. "Ich will es respektieren, denn es gab eine Zeit, in der ich nicht in der NBA gespielt habe und alles versucht habe, um hierher zu kommen."

Die Rockets haben sich dem Trend des Schonens bislang nicht angeschlossen. Obwohl James Harden und Trevor Ariza beide zu den Spielern mit den meisten gespielten Minuten gehören, haben die Veteranen bislang noch kein Spiel verpasst. Als der angeschlagene Harden nach dem Spiel gegen die Thunder gefragt wurde, ob er eine Pause bekommen würde, lächelte der MVP-Kandidat nur und gab keine Antwort.

