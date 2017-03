Hawks in Gefahr! Pleite gegen die Nets

Montag, 27.03.2017

Charlotte Hornets (33-30) - Phoenix Suns (22-52) 120:106 (BOXSCORE)

Die Charlotte Hornets spielen ihren besten Basketball seit langem. Allerdings: Es könnte zu spät sein. Gekämpft wird jedoch bekanntlich bis zum Schluss und so mussten die ungefährlichen Phoenix Suns dran glauben.

"Für uns geht es einfach nur noch darum, Spiele zu gewinnen. Jedes Mal. Natürlich brauchen wir Hilfe von anderen Teams, aber das ist egal. Am Dienstag gegen Milwaukee geht es weiter", gab sich Head Coach Steve Clifford kämpferisch. Sein Team hat noch 2,5 Spiele Rückstand auf Platz acht.

Das Spiel schien lange Zeit entschieden, bis die Suns knapp fünf Minuten vor Schluss noch einmal auf 4 Zähler herankamen. Doch Nicolas Batum setzte den Comeback-Hoffnungen mit einem Triple ein Ende. Kemba Walker war mit 31 Punkten (10/18 FG) Topscorer seines Teams, Marvin Williams kam auf 21 Zähler (5/6 3FG).

Bei den Suns war es der erste Auftritt von Devin Booker seit seiner 70-Punkte-Nacht, an die er nicht anknüpfen konnte. "Mir war schon klar, dass sie mich heute besonders intensiv verteidigen würden", erklärte er seine 23 Punkte und 5 Assists.

Atlanta Hawks (37-36) - Brooklyn Nets (16-57) 92:107 (BOXSCORE)

So langsam müssen die Hawks aufpassen, dass sie nicht noch aus den Playoff-Plätzen herausrutschen - denn gegen das schlechteste Team der Liga setzte es bereits die siebte Pleite in Folge. Schon der Start ging in die Hose: Nach 5 gespielten Minuten fand der letzte Führungswechsel pro Brooklyn statt. Die New Yorker führten zwischenzeitlich gar mit 22 Punkten.

Die Fans in der spärlich besetzten Phillips Arena waren entsprechend schlechte gelaunt. Ihr Team war zwar sichtlich bemüht, schaffte es aber nicht, einen entscheidenden Run zu setzen. Dafür war die Dreierquote von 18,5 Prozent einfach zu katastrophal. Die Leistung von Dennis Schröder (24 Punkte, 10/24 FG, 8 Assists) war noch einer der wenigen Lichtblicke.

Dazu muss aber gesagt sein, dass den Hawks drei Startern fehlten: Paul Millsap (Knie), Thabo Sefolosha (Leiste) und Ken Bazemore (Knie). Da war es fast kein Wunder, dass die Offense Stückwerk blieb und nicht auf Playoff-Niveau agierte.

Bei den Nets avancierte Brook Lopez mit 23 Punkten zum Topscorer, Rondae Hollis-Jefferson kam auf ein solides Double-Double (11 Punkte, 13 Rebounds). Das Bank-Duell ging mit 46:7 mehr als deutlich an die Gäste.

