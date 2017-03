Silver über Star-Pausen: "Großes Problem"

Dienstag, 21.03.2017

Dies berichtet Ramona Shelburne von ESPN, der die Aussagen von Silver vorliegen. Der Commissioner bezeichnete die Praxis von Pausen von wichtigen Spielern ein "extrem großes Problem für unsere Liga."

Gleichzeitig kündigte Silver an, dass diese Problematik beim nächsten großen Treffen der Besitzer am 6. April in New York ein Thema sein werde, und warnte bereits die Teams, die weiterhin Spieler schonen wollen, vor "beträchtlichen Strafen". Gleichzeitig sollen Teams dem Ligabüro, dem Gegner und den Medien umgehend berichten, sollte ein Spieler aus Schonungsgründen nicht am Spiel teilnehmen.

Das Schonen von Stars wurde zuletzt wieder ein Thema, als die Golden State Warriors beim Spiel in Antonio Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green und Andre Iguodala aussetzen ließen, obwohl das Duell gegen die Spurs ein absolutes Spitzenspiel darstellte und im nationalen Fernsehen gezeigt wurde. Auch dass die Cleveland Cavaliers bei den Los Angeles Clippers ihr Star-Trio LeBron James, Kyrie Irving und Kevin Love schonten, stieß der Liga sauer auf.

Cavs-GM David Griffin verteidigte im Anschluss die Maßnahme, nachdem das Ligabüro ihn deswegen angerufen hatte. "Sie bezahlen mich, damit wir eine Championship gewinnen. Ich mache mir da keine Sorgen", erklärte er gegenüber ESPN. Gleichzeitig erklärte Griffin auch, dass es nicht das Ziel sei, der Liga oder TV-Partnern zu gefallen.

