Mavs-Besitzer Cuban unterliegt im Owner-Duell

Samstag, 18.02.2017

Es war ein bitterer Abend für Mark Cuban. Der Owner der Dallas Mavericks, der in Anspielung auf seine Fehde mit US-Präsident Donald Trump mit der Nummer 46 aufgelaufen war, blieb in seinen elf Minuten Einsatzzeit für das Team West während des jährlich am All-Star-Friday ausgetragenen Celebrity Games ohne Punkte bei drei Wurfversuchen und musste zudem eine Niederlage hinnehmen.

Beim siegreichen Team East, das von Kyle Lowry, Fat Joe und Jemele Hill trainiert wurde, schwang sich der frühere D-League-Spieler und heutige Social-Media-Star Brandon Armstrong mit 16 Punkten und 15 Rebounds zum MVP des Promispiel auf, während der Musiker Win Butler 22 Punkte und 11 Rebounds für das Ost-Team auflegte. Topscorer bei Team West war Romeo Miller mit 18 Punkten und 6 Rebounds.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Neben Butler und Armstrong gingen für Team East Prominente wie Marc Lasry, Besitzer der Milwaukee Bucks und Rachel DeMita, Reporterin für NBA2K TV sowie die NBA-Legenden Oscar Schmidt und Jason "White Chocolade" Williams an den Start. Für das von Draymond Green, Rocsi Diaz und Michael Smith trainierte West-Team standen neben Cuban unter anderem auch Schauspieler Tom Cavanagh, WNBA-Spielerin Candace Parker sowie Baron Davis auf dem Feld.

Für einen ganz besonderen Moment sorgte Jarrius Robertson. Der 14-Jährige, der an einer chronischen Lebererkrankung leidet, wurde als Fan der New Orleans Saints bekannt und bekam seinen Auftritt im Schlussviertel des Prominten-Duells, als er eingewechselt wurde und gleich darauf nach einem starken Crossover zwei Punkte erzielte.

Der Spielplan im Überblick