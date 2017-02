Medien: OKC und Clips wollen Chandler

Sonntag, 19.02.2017

Das berichtet The Vertical. Die Thunder galten zuvor als Interessent von Sacramentos Rudy Gay, doch der riss sich die Achillessehne. Chandler ist ein Spieler ähnlichen Typs und könnte in der Starting Five Andre Roberson ersetzen.

Auch bei den Clips ist die Small-Forward-Position wohl die am schwächsten besetzte. Derzeit startet dort Luc Mbah a Moute, der besonders offensiv mehr als limitiert daher kommt.

Was die beiden Teams als Gegenwert anbieten könnten, ist währenddessen nicht bekannt. Chandler (29) hat noch einen Vertrag bis 2019 und bekommt jährlich zwischen 10 und 12,8 Millionen Dollar.

Wilson Chander im Steckbrief