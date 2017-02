Medien: Rockets wollen Ibaka

Donnerstag, 09.02.2017

"Ich liebe, was wir hier haben", so Harden, angesprochen auf die Spielersituation in Houston: "Wir haben Tiefe von oben bis unten. Wir können jeden Spieler ins Spiel werfen und er kennt seine Rolle. Das ist wichtig."

Dennoch ist GM Daryl Morey immer für einen Trade gut. So soll es bei den Rockets laut ESPN Interesse an einer Verpflichtung von Serge Ibaka geben.

Der Big Man war erst im Sommer von den Oklahoma City Thunder zu den Orlando Magic getradet worden und verdient aktuell 12,5 Mio. Dollar. Sein Vertag läuft aber nur noch diese Saison.

Ebenfalls im Visier von Houston sollen demnach Mario Chalmers und Jarrett Jack sein. Die Rockets könnten einen weiteren Spielmacher holen, um Druck von Harden und Patrick Beverley zu nehmen.

Serge Ibaka im Steckbrief