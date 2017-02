Sixers-Farmteam holt Nate Robinson

Donnerstag, 09.02.2017

Der 32-Jährige Robinson, der in seiner NBA-Karriere bereits für acht verschiedene Franchises auflief, will sich über das Farmteam der 76ers für einen NBA-Vertrag empfehlen. Die gaben gestern offiziell bekannt, dass sie den vertragslosen Point Guard von der Waiverliste gepickt haben.

Im letzten Jahr spielte Nate the Great zwei Partien für die New Orleans Pelicans, konnte dort jedoch nicht mehr die Athletik vergangener Tage präsentieren.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Schon in der letzten Saison versuchte sich in Baron Davis ein gestandener NBA-Veteran vergeblich daran, sich über das Farmteam der Sixers wieder in der NBA zu etablieren. Robinson legte in seinen 618 NBA-Spielen im Schnitt 11 Punkte, 2.3 Rebounds und 3 Assists auf.

Alle NBA-Spieler von A bis Z