LeBron: "Ich habe mit niemandem ein Problem"

Die Cavs testeten gleich vier Guards bei einem Workout unter der Woche. Dabei handelte es sich um Mario Chalmers, Kirk Hinrich, Jordan Farmar und Lance Stephenson. "Ich habe mit jedem dieser Jungs eine Vergangenheit außer mit Jordan", erklärte LeBron vor den Medien am Rande des Minicamps.

"Ich habe auch mit Lance eine Vergangenheit", so James und spielte damit auf die Playoff-Serien zwischen den Miami Heat und den Indiana Pacers an und dem hängengebliebenen Moment, als Lance LeBron ohne Grund ins Ohr pustete. "Ich habe auch gegen Kirk oft in den Playoffs gespielt und natürlich habe ich auch eine Vergangenheit mit Rio [Chalmers]."

Einen Favoriten hat James aber nicht, auch wenn die Verbindung zu Chalmers wohl am stärksten ist. "Ich bin ein Supporter dessen, was die Franchise von mir verlangt. Mein Fokus liegt voll darum, wie ich meine Mitspieler auf ein Championship-Niveau hieven kann.

Dabei stellt der King seine persönlichen Interessen hinten an und würde auch einen Lance Stephenson im Kader begrüßen: "Mann, ich möchte einfach nur gewinnen. Das ist alles, was für mich zählt. Ich habe mit niemandem ein Problem."

Cavs-Coach Ty Lue wollte sich jedoch nicht locken lassen, als er gefragt wurde, wer denn bislang die Nase vorn hat. "Es ist gut gelaufen, aber ich werde nun nicht darüber reden." Eine Quelle aus dem Team der Cavs verriet ESPN, dass Cleveland wohl einen der vier Teilnehmer verpflichten wird. Wer dies wird, ist aber weiter unklar.

