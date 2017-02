Waiters: “Lieber 0 von 30 als 0 von 9 Würfen”

Mittwoch, 01.02.2017

Nachdem Dion Waiters zu Beginn der Saison insgesamt 20 Spiele verpasste und auch Goran Dragic ein paar Spiele pausieren musste, konnte sich der neue Backcourt nicht wirklich finden. "Als wir gerade die Chemie zwischen uns fanden, verletzte er sich und dann auch noch ich", sagte der aktuelle Eastern Conference Player of the Week Dion Waiters "Wir konnten nie wirklich die Chemie zwischen uns aufbauen, aber jetzt wissen wir, was der andere macht." In die gleiche Kerbe schlug auch Dragic: "Wir spielen jetzt einfach mehr Minuten zusammen. Wir sind auf einer Wellenlänge."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Seit das Zusammenspiel zwischen Dragic und Waiters stimmt, läuft es auch bei den Heat besser. Sie haben zuerst mit acht Siegen am Stück die längste Siegesserie der Association. In den letzten fünf Spielen legte Waiters im Durchschnitt 22,4 Punkte, 5,8 Assists und 4,8 Rebounds auf. Beim Sieg der Heat am Montag gegen die Nets brachte das Backcourt-Duo zusammen 39 Punkte, 17 Assists und 9 Rebounds auf das Parkett.

Waiters sprach nun mit dem Florida Sun-Sentinel über sein aktuelles Selbstvertrauen - und die Mentalität, mit der er die Spiele angeht: "Ich würde lieber 0 von 30 werfen als 0 von 9. Denn das würde bedeuten, dass man mit dem Werfen aufgehört und sein Selbstvertrauen verloren hat." Waiters, der bei den Heat nur in dieser Saison unter Vertrag steht, legt derzeit durchschnittlich 15,3 Punkte bei 40,6 Prozent aus dem Feld auf.

Dion Waiters im Steckbrief