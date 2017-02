Boogie: Trade war ein "Feigling-Move"

Samstag, 25.02.2017

"Nein, für was denn?", antwortete er gegenüber The Undefeated auf die Frage, ob er mit Kings-Besitzer Vivek Ranadive oder General Manager Vlade Divac gesprochen habe. "Es war ein Feigling-Move, also weiß ich ziemlich sicher, dass ich auch eine feige Antwort bekommen würde", ergänzte er.

"Ich weiß ja inzwischen, wie sie vorgehen. Das habe ich schon mit Head Coach Mike Malone erlebt, bevor er gefeiert wurde."

Cousins betonte, dass ihm von Seiten der Kings immer wieder versichert wurde, nicht getradet zu werden. Als er dann erfahren hat, dass dies nun doch der Fall sein wird, sei er sehr emotional geworden. "Es geht mir sehr nahe, dass ich die Beziehungen und die Community hinter mir lassen muss. Auch die Unehrlichkeit mir gegenüber hat mich sehr verletzt."

