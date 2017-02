Medien: Wizards holen Bogdanovic

Mittwoch, 22.02.2017

Bogdanovic soll Scoring von der Bank bieten, was die größte Priorität der Wizards vor der Trade Deadline war. Bei den Nets war der Kroate noch Starter und legte Karrierebestwerte von 14,2 Punkten und 3,6 Rebounds auf. Er wird im Sommer Restricted Free Agent.

Ebenfalls im Deal enthalten ist Chris McCullough, der künftig also auch in der Hauptstadt spielt. Sein Vertrag läuft noch bis mindestens 2018 (rund 1,2 Millionen Dollar pro Jahr). In der Nets-Rotation war er nur ein minimaler Faktor.

Als Gegenwert erhalten die Nets einen lotterygeschützten Erstrundenpick 2017 sowie Andrew Nicholson und Marcus Thornton. Nicholsons Vertrag läuft bis 2020 (rund 6 Millionen Dollar pro Jahr), der Kontrakt von Thornton läuft im Sommer aus.

Bojan Bogdanovic im Steckbrief