Melo unzufrieden mit Knicks-Plan

Freitag, 24.02.2017

"Keine Ahnung. Ich glaube, sie wollten einen Trade machen, haben es dann nicht gemacht und jetzt müssen sie eben einen neuen Plan entwickeln", antwortete er nach der jüngsten Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers auf die Frage, ob er die Strategie des Managements verstehen würde. Das findet er offenbar nicht so optimal: "Niemand mag es, in der Luft zu hängen. Wir alle würden gerne wissen, was in der Zukunft passiert, da es uns alle betrifft."

Auch Melo selbst war Mittelpunkt zahlreicher Trade-Gerüchte, doch er besitzt eine No-Trade-Klausel, auf die er für einen Move hätte verzichten müssen. Anthony betonte immer wieder, dass er in New York bleiben wolle. Zudem seien die Knicks seinen Aussagen zufolge nie mit einem konkreten Trade-Vorschlag auf ihn zugekommen.

Auch Derrick Rose sah sich zahlreichen Trade-Gerüchten ausgesetzt - besonders ein Tausch mit Timberwolves-Guard Ricky Rubio schien realistisch. Doch auch dazu kam es bei den Knicks, die fünf Spiele hinter einem Playoff-Platz stehen, nicht.

