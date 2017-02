Curry und Thomas sind Spieler der Woche

Dienstag, 07.02.2017

Curry gewann mit den Warriors zwei von drei Spielen und kam auf 34,3 Punkten, 9 Assists und 3 Steals bei einer Feldwurfquote von 57,1 Prozent und einer Dreierquote von 56,4 Prozent. Der zweimalige MVP begann die Woche mit elf getroffenen Würfen von Downtown in drei Vierteln beim Sieg gegen die Charlotte Hornets.

Thomas führte seine Boston Celtics mit durchschnittlich 37,8 Punkten und 6,8 Assists zu einer 4-0 Bilanz. Dabei gelangen IT zwei 40-Punkte-Spiele in Folge und eine Trefferquote von 49,4 Prozent aus dem Feld. Thomas liegt mit seinen Celtics dank sieben gewonnenen Spielen in Folge auf dem zweiten Platz im Osten.

Die NBA im Überblick