Divac: "Werden Cousins nicht traden"

Dienstag, 07.02.2017

"Wir werden DeMarcus nicht traden", sagte Divac zu ESPN. "Wir hoffen, dass er für lange Zeit hier sein wird." Damit wollte er wohl dem Bericht widersprechen, dass die Kings sich vor kurzem mit den Phoenix Suns über einen möglichen Deal unterhalten hatten.

Nach Informationen des Sportportals hatte sich Divac vor wenigen Tagen bereits mit Cousins und dessen Repräsentanten getroffen, um diese Spekulation aus dem Weg zu schaffen.

Vielmehr habe Sacramento weiterhin vor, Cousins im Sommer einen sogenannten Designated Player Contract anzubieten, der sich im Bereich von etwa 219 Millionen Dollar bewegen soll. "Wir bewegen uns in diese Richtung", bestätigte Divac am Montag.

Cousins hatte in der Vergangenheit zwar immer wieder Unmut geäußert, allerdings auch immer wieder betont, dass er eigentlich in Sacramento bleiben will. Dennoch hatten sich über die letzten Jahre immer wieder Gerüchte gehalten, dass der vielleicht beste Center der Liga ein Trade-Kandidat sein könnte.

DeMarcus Cousins im Steckbrief