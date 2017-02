Davis und Westbrook mit Lakers-Plänen?

Montag, 13.02.2017

Eine Quelle, die Davis' Berater nahesteht, hat laut Bleacherreport verraten, dass Davis sich zusammen mit Russell Westbrook mit den Los Angeles Lakers beschäftigt. Die beiden Superstars werden beide von Thad Foucher von der Wasserman Media Group vertreten.

Dem Bericht zufolge, zeigt sich Davis zunehmend unzufrieden mit der Entwicklung der Pelicans. Auch in diesem Jahr droht New Orleans die Playoffs zu verpassen, obwohl The Brow auf durchschnittlich 28 Punkte und 12 Rebounds kommt.

Davis steht bei den Pelicans allerdings noch bis 2021 unter Vertrag, ein Wechsel wäre also allenfalls per Trade möglich. Westbrooks Kontrakt in Oklahoma City ist derweil bis 2018 datiert.

Anthony Davis im Steckbrief