Das komplette All-Star Weekend live auf DAZN

Montag, 13.02.2017

Die NBA macht zwar ein paar Tage Pause - aber nur, um sich in Schale zu werfen und beim All-Star Weekend in New Orleans eine große Show zu bieten. Und wir zeigen das ganze Wochenende live auf DAZN.

Los geht es in der Nacht zum Samstag (1 Uhr) Freitag mit dem Celebrity Game. Seid dabei, wenn ehemalige Helden des Courts gemeinsam mit talentierten Promis auf dem Court zocken. Barack Obama ist zwar nicht am Start, dafür aber Baron Davis, Jason "White Chocolate" Williams, Oscar Schmidt, Mavs-Besitzer Mark Cuban, Master P., 2K-Moderatorin Rachel DeMita und, und, und.

Direkt im Anschluss folgt die Rising Stars Challenge (3 Uhr), bei der ein Teams aus US-Youngsters gegen einen internationale Auswahl spielt. Unter anderem dabei: Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell, Devin Booker, Nikola Jokic und Kristaps Porzingis.

Die Nacht zum Sonntag hält unter dem Titel All Star Saturday (ab 2 Uhr) gleich mehrere Highlights bereit. Überbieten die Highflyer beim Dunk-Contest noch einmal ihre legendäre Show des Vorjahres? Wer holt sich beim Dreier-Wettbewerb die Krone des besten Schützen? Und wer zeigt bei der Skills Challenge die besten Handles der Association?

Den Höhepunkt bildet in der Nacht auf Montag (2 Uhr) das Duell zwischen den Stars der Eastern und Western Conference. Fällt dieses Jahr der Rekord von Wilt Chamberlain? Wer holt sich den MVP-Award? Und wie schlagen sich Russell Westbrook und Kevin Durant gemeinsam auf dem Court? Seid auf DAZN live dabei.

Datum Spiel Kommentar Übertragung 18.2.17 All-Star Weekend: Celebrity Game (1 Uhr) DAZN 18.2.17 All-Star Weekend: Rising Stars Challenge (3 Uhr) DAZN 19.2.17 All-Star Saturday Night inkl. Dunk Contest (ab 2 Uhr) DAZN 20.2.17 All-Star Game (2 Uhr) DAZN

Alle wichtigen Termine im Überblick