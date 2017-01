Russ: "Spiele für Ringe, nicht für Stimmen"

Samstag, 21.01.2017

"Es ist so wie es ist", erklärte Westbrook auf seine Nicht-Nominierung angesprochen. "So läuft es eben in der NBA. Ich spiele einfach meinen Stiefel und nicht für All-Star-Stimmen. Ich spiele für Championships."

Von den Spielern hatte Russ noch die meisten Stimmen abgesahnt, doch Curry und Harden schlugen Westbrook bei den Stimmen der Fans. "Dass ich die Abstimmung der Spieler gewonnen habe, ändert nichts für mich."

Etwas ändern will Russ aber trotz der Niederlage beim Voting nicht: "Ich mache einfach damit weiter, wo ich zuletzt aufgehört habe. Alles andere ergibt sich dann von alleine."

Der Point Guard der Oklahoma City Thunder spielt derzeit eine historische Saison. Satte 21 Triple-Doubles gelangen ihm bisher und auch im Schnitt legt er dies bisher auf. Sollte er das bis zum Ende der Saison durchhalten, wäre er der erste Spieler seit der Saison 1963/64 (Oscar Robertson), dem dies gelingt.

