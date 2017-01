Rondo: Nicht das, was mir versprochen wurde

Dienstag, 17.01.2017

Rondo legt in dieser Saison, seiner ersten in Chicago, nur 7,2 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists im Schnitt auf - bei einer Wurfquote von 36,7 Prozent. Mit Dwyane Wade und Jimmy Butler schien er bisher nicht wirklich zusammenzupassen, was Bulls-Coach Fred Hoiberg dazu brachte, ihn aus der Starting Five und teilweise sogar aus dem Team zu nehmen.

Es sei eine Maßnahme gewesen, um Rondo "vor sich selbst zu schützen", so Hoiberg, was Rondo schon vor einigen Tagen als "Bullshit" bezeichnete. Nun erklärte er, was seiner Meinung nach der Grund für die vielleicht schwächste Saison seiner elfjährigen Laufbahn sei.

"Vielleicht ist es das Personal", so Rondo. "Ich meine, letzte Saison - und ich hasse es, über letzte Saison zu reden - hättet ihr keine drei Spieler meines Teams nennen können, und trotzdem habe ich die Liga bei den Assists angeführt. Ich glaube schon, dass ich noch effektiv sein kann, wenn ich das richtige Personal und die richtige Rolle habe."

"Nicht das, was jetzt stattfindet"

Rondo hatte bei den Kings 11,7 Assists pro Spiel aufgelegt und die Liga damit zum dritten Mal in seiner Karriere angeführt, allerdings erhielt er in Sacramento keinen neuen Vertrag. Stattdessen wechselte er nach Chicago, wo er für 14 Millionen Dollar unterschrieb - die Bulls haben zudem die Option auf eine weitere Saison.

Derzeit sieht es aber nicht danach aus, als würde Chicago von dieser Option Gebrauch machen. Rondo sagte nun, dass er bei seiner nächsten Karriere-Station noch vorsichtiger sein müsse, bevor er sich entscheidet - denn in Chicago habe er nicht die Rolle vorgefunden, die ihm versprochen wurde.

"Ich war in diesem Sommer schon vorsichtig", erklärte Rondo. "Aber was mir in dem Meeting erzählt wurde, ist nicht das, was jetzt stattfindet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mir wurde gesagt, dass ich erst das System lernen muss und dann die Show schmeißen kann. Das ist das, was ich am besten tue. Ich habe es in Boston geschafft, drei Hall-of-Famern den Ball zu geben und sie glücklich zu machen. Jetzt habe ich nur zwei. Das ist ziemlich einfach."

Rajon Rondo im Steckbrief