Hayward und DeRozan ausgezeichnet

Dienstag, 17.01.2017

Hayward führte die Utah Jazz zu drei Siegen aus drei Spielen und kam dabei auf 23,5 Punkte, 74 Prozent Trefferquote aus dem Feld sowie 6 Rebounds und 4 Assists.

Beim Erfolg über die Cleveland Cavaliers erzielte der Flügelspieler 28 Punkte (10/12 FG).

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Auszeichnung in der Eastern Conference ging an DeMar DeRozan. Der Shooting Guard der Toronto Raptors gewann mit dem Team alle drei Spiele in der vergangenen Woche.

Dabei überzeugte DD unter anderem mit Season High 41 Punkten und Season High 13 Rebounds gegen die Boston Celtics. Insgesamt kam er auf 30,7 Punkte, 52 Prozent Quote und 7,3 Rebounds.

Alle Spieler von A-Z