LeBron: "Pop der beste Coach aller Zeiten"

Freitag, 20.01.2017

"Ich denke, er ist der beste Coach aller Zeiten", erklärte LeBron nach dem Sieg seines Teams gegen die Phoenix Suns. "Du musst immer genau auf der Höhe sein, wenn du gegen sein Team spielst - mental und physisch. Es ist vergleichbar mit Teams von Bill Belichick [NFL-Coach der New England Patriots]."

James stand mit seinen Teams bereits drei Mal in den Finals den Spurs von Pop gegenüber und zog davon zweimal den Kürzeren. "Was sie auch tun: Sie ziehen es durch und du musst dir irgendwie überlegen, was du dagegen tun kannst."

Was James besonders beeindruckt ist die Tatsache, dass Pop es immer wieder schafft, sich an den Wandel des Basketballs anzupassen. "Es gelingt ihm immer wieder, sein Team richtig auf die Begebenheiten einzustellen. Und aus irgendwelchen Gründen schafft er es auch immer, sein Team unter dem Radar fliegen zu lassen. Keine Ahnung, wie er das macht."

