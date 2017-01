Silver: "Wollen mehr Spiele im Ausland machen"

Freitag, 13.01.2017

"Wir würden sehr gerne mehr Spiele im Ausland austragen", gab Commissioner Adam Silver am Rande der Global Games in London bekannt. "Wir haben dafür aber noch keine genauen Pläne. Die Ausstattung der Arenen spielt da eine Rolle und natürlich, ob in den verschiedenen Märkten Interesse da ist."

Das neue CBA soll dabei Abhilfe schaffen. Darin soll die Regular Season um eine Woche verlängert werden, die Anzahl der Spiele aber gleich bleiben. "Es hilft uns, mehr internationale Spiele während der Saison auszutragen", erklärte Silver. "Dadurch können Teams mehrere Tage frei haben und sich von den langen Reisen erholen."

