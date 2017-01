Medien: Ex-No.1-Pick unterschreibt bei Fener

Freitag, 13.01.2017

Wie Insider David Pick berichtete, befinden sich die Verhandlungen zwischen Bennett und Fenerbahce kurz vor dem Abschluss. Der Power Forward wurde erst vor wenigen Tagen aus dem Kader der Brooklyn Nets gestrichen und im Anschluss entlassen.

2013 wurde Bennett völlig überraschend von den Cleveland Cavaliers im Draft an Nummer Eins gezogen. In der Folge kämpfte der Forward aber mit zahlreichen Verletzungen und konnte sich in der NBA nie durchsetzen. Bennett kam in vier Jahren auf 151 Spiele, in denen er im Schnitt 4,4 Punkte und 3,1 Rebounds auflegte.

