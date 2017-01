Bogut fällt für unbestimmte Zeit aus

Sonntag, 15.01.2017

"Andrew wird gegen Minnesota nicht spielen und wird wohl auch in der näheren Zukunft fehlen", erklärte Carlisle auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Bogut habe sich demnach eine Oberschenkelverletzung beim Spiel der Mavs in Mexiko City gegen die Phoenix Suns zugezogen.

"Wir nehmen das sehr ernst und wollen, dass er erst wieder spielt, wenn er absolut fit ist. Wir haben keinen Zeitplan für ihn, aber ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert", erklärte Carlisle. Der Big Man soll deswegen seine Probleme in aller Ruhe auskurieren, ähnlich wie es zuvor Dirk Nowitzki und JJ Barea auch taten.

"Wir wollen einfach sicher sein, dass Andrew wieder absolut gesund wird, bevor wir ihn wieder auf den Court schicken. Ähnlich sind wir mit Dirk verfahren und zuletzt auch mit Barea."

Für die Mavericks stehen nach der Partie gegen die Timberwolves zwei Auswärtsspiele an. In der Nacht auf Mittwoch ist man bei den Chicago Bulls zu Gast, zwei Tage später in Miami, bevor man in einem Back-to-Back am Tag darauf im heimischen American Airlines Center die Utah Jazz empfängt.

