Harden mit Quadruple Double gegen Raptors

Montag, 09.01.2017

Man merkte den Raptors die kraftraubende Overtime-Niederlage der letzten Nacht an. Einen Großteil des Spiels nahmen die Kanadier Houston die Butter vom Brot, doch in der entscheidenden Phase fehlte ihnen die nötige Energie. Eine Feldwurfquote von 67 Prozent ließen sie im Schlussviertel zu und konnten abgesehen von DeMar Derozan (36 Punkte, 13/21 FG, 13 Punkte im Vierten) nicht mehr dagegenhalten.

James Harden erzielte zum zweiten Mal in dieser Saison ein Triple Double mit 40 Punkten (13/26 FG, 11 Assists, 10 Rebounds), mit zusätzlichen 10 Ballverlusten hinterließ er aber einen faden Beigeschmack. Unterstützung bekam The Beard von dem fast perfekten Montrezl Harrell (28 Punkte, 12/13 FG), Trevor Ariza (17 Punke, 5/10 3PT) und Eric Gordon (19 Punkte, 7/16 FG).

Toronto steckt spätestens jetzt in einer Mini-Krise - fünf ihrer letzten sieben Spiele mussten sie abschenken und sind nur noch ein Spiel vor den Boston Celtics auf Platz 2 im Osten.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Bei den Raptors rückte DeMarre Carroll auf die Vier. Norman Powell übernahm seine Position und die verbleindenden Plätze wurden wie gewohnt von Kyle Lowry, DeRozan und Jonas Valanciunas eingenommen. Patrick Patterson meldete sich außerdem wieder fit. Houston ging wie gewohnt mit Patrick Beverly, Harden, Ariza, Ryan Anderson in die Partie und den Vorzug auf der Center-Position bekam heute Nene Hilario.

1. Viertel: Beide Teams versuchten zunächst ihre Center einzusetzen. Valanciunas und Nene konnten beide jeden ihrer Würfe treffen. Defensivspezialist Carroll traf back-to-back Dreier und DeRozan legte zwei Buckets nach für eine 22:14-Führung. Harden antwortete jedoch mit schnellen 8 Punkten. Es folgte ein ganz starkes Finish des Raptor-Viertels: Ein 13:0-Run, in dem unter anderem Patterson von der Bank direkt zwei Dreier traf, brachte Toronto eine deutliche Führung. 37:27 Raptors.

2. Viertel: Toronto feuerte weiter von draußen. Lowry traf in der ersten Szene bereits den sechsten Dreier seiner Mannschaft bei acht Versuchen. Houston erkämpfe sich einige zweite Chancen an den Brettern und provozierte Ballverluste der Raptors, der Wurf fiel nach wie vor aber nicht und der Rückstand blieb unverändert. Eine dominante Phase von Harrell entfachte einen 9:0-Lauf der Rockets. Ariza setzte mit einem Buzzer-Beater-Dreier den Schlusspunkt des Viertels. 63:61 Raptors.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

3. Viertel: Toronto kam brandheiß aus der Kabine. Carroll traf drei weitere Dreier und allgemein fanden sechs der ersten acht Feldwürfe ihr Ziel. Die Texaner kam nun deutlich seltener in die Nähe des Korbs, verdreifachten aber mit sechs Treffern from Downtown ihr Dreier-Konto aus der ersten Halbzeit. Harden lieferte dabei den Höhepunkt als er, wie Ariza zuvor, mit dem Buzzer 3 Punkte einsammelte. 99:95 Raptors.

4. Viertel: Perfekter Start der Rockets: Der Court glich einer Spielwiese bei ihrem 15:0-Lauf. DeRozan fasste sich ein Herz und brachte sein Team mit 7 Punken in Folge wieder in Schlagdistanz. DeMar, der kaum Unterstützung bekam, ließ seinen Frust bei einem technischen Foul raus. Mit noch einer Minute zu spielen lieferte Harden dann (10 Punkte im Viertel) den Dolchstoß mit einem Dreier zum 125:114. Endstand: 129:122 Rockets.

Raptors vs. Rockets: Hier geht's zum BOXSCORE

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/33 Dennis Schröder wird 23 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft.html © imago 2/33 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=2.html © imago 3/33 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=3.html © imago 4/33 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=4.html © imago 5/33 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=5.html © imago 6/33 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=6.html © imago 7/33 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=7.html © getty 8/33 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=8.html © imago 9/33 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=9.html © getty 10/33 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=10.html © getty 11/33 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=11.html © getty 12/33 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=12.html © getty 13/33 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=13.html © getty 14/33 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=14.html © getty 15/33 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=15.html © getty 16/33 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=16.html © getty 17/33 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=17.html © getty 18/33 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=18.html © getty 19/33 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=19.html © getty 20/33 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=20.html © getty 21/33 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=21.html © getty 22/33 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=22.html © getty 23/33 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=23.html © getty 24/33 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=24.html © getty 25/33 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=25.html © getty 26/33 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=26.html © getty 27/33 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=27.html © getty 28/33 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=28.html © getty 29/33 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=29.html © facebook.com/Dennis-Schröder 30/33 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=30.html © getty 31/33 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=31.html © getty 32/33 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=32.html © getty 33/33 Das heißt: Wachablösung! In der kommenden Saison 2016/17 wird Schröder der Starter auf der Eins sein /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=33.html

Der Star des Spiels: Montrezl Harrell. Was für ein Spiel des Jungen Big-Man! Jeder seiner ersten zwölf Würfe fand sein Ziel und erst mit seinem letzten Versuch, ruinierte er sich das perfekte Offensivspiel. Besonders wichtig war aber, dass der Sophomore stets da war in wichtigen Phasen als der Dreier seiner Mannschaft nicht fiel.

Der Flop des Spiels: Kyle Lowry. Besonders Lowry (12 Punkte, 2/7 FG) merkte man konditionelle Defizite am Ende des Spiels an. Kraftlos wirkte er in Schlussviertel und fand kaum noch statt. Lediglich ein Pünktchen und eine Ballvorlage konnte in seinen letzten zwölf Minuten beisteuern.

Das fiel auf:

Toronto entschied sich für ein kleineres Lineup gegen die Scharfschützen aus Houston. Statt Pascal Siakam oder Lucas Nogueira, agierte Carroll auf der Vier. Der wesentlich beweglichere Carroll sollte dabei vor allem dafür sorgen, dass die Dreierlinie effektiver verteidigt wird, denn mit Anderson haben die Rockets einen der zielsichersten Stretch-Vierer der Liga. Der Plan fruchtete: Die ersten sieben Dreier der Rockets verfehlten ihr Ziel. Lediglich im dritten Viertel kamen die Rockets besser rein und konnten damit die insgesamt schwache Quote von draußen ausbessern (11/38 3PT).

Den Dreier nahm Toronto den Rockets erfolgreich weg. Die Taktik hatte jedoch auch eine Kehrseite. Houston konnte unter dem Korb nach Belieben agieren. Die fehlende Rim-Protection führte dann dazu, dass nahezu jeder Korbversuch in der Zone erfolgreich war. Sagenhafte 66 Punkte ließen die Raptors in der Paint zu. Einem Rockets-Team, das heute überhaupt nicht in das Spiel fand, gaben sie so viel zu leicht die Möglichkeit Erfolgserlebnisse zu erzielen.

Dass letztendlich Kraft und Konzentration fehlte bei Toronto, sah man nicht nur an der schwachen Offensivleistung im vierten Viertel, sondern vor allem auch an den zahlreichen, kopflosen Ballverlusten (19 TO). Das überschattete eine effiziente Wurfnacht der Raptors, die 54 Prozent ihrer Feldwürfe trafen und auch an der Linie glänzten (27/30 FT).

Jonas Valanciunas sorgte mal wieder für Kopfzerbrechen. Der eigentlich so talentierte Litauer bekam heute nur 23 Minuten Spielzeit und das zumindest teilweise aus gutem Grund. Gegen den wie ein wütender Büffel agierenden Harrell hätten die Raptors einen Kerl wie Jonas gebrauchen können - in seinen Minuten zeigte Valanciunas aber mal wieder schwache Rim-Protection. Verwunderlich war jedoch, dass er in der Offensive so selten eingesetzt wurde. Vier von vier beendete er die Partie. Gegen kleinere Rockets wäre es sicher sinnvoll gewesen, ihn öfter unter dem Korb zu suchen.

Der Spielplan im Überblick