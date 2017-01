Nash über KD-Wechsel: LeBron tat das Gleiche

Sonntag, 08.01.2017

"Ich denke, dass Außenstehende einfach seinen Wechsel sehen und sagen: 'Er ist zum bestmöglichen Team gegangen'", so Nash, "aber das ist das Gleiche, was LeBron James als Free Agent die letzten beiden Male gemacht hat. Er ging nach Miami und dann nach Cleveland, um sich zwei anderen Max-Playern anzuschließen."

Es hätte demnach ebenso gut Golden State sein können: "Als LeBron wechselte, gab es kein Team mit drei All-Stars, wie es die Warriors in diesem Jahr waren. Sonst hätte er sich vielleicht auch diesem Team angeschlossen", erklärte Nash.

Die Entscheidung pro Golden State sei seiner Meinung nach richtig gewesen. "Es wäre für ihn einfacher gewesen - niemand wäre wütend gewesen, wenn er in OKC geblieben wäre. Aber ich glaube, dass er hier die Chance hat, als Mann zu wachsen, in einer neuen Umgebung, die ihn neu herausfordert. Ich habe natürlich auch von Anfang an gedacht, dass er hier rein basketballerisch großartig reinpassen würde."

Durant spielt in Golden State die effizienteste Saison seiner Karriere: Seine derzeitige effective Field Goal Percentage von 58,9 Prozent ist ein Career High. Mit 25,9 Punkten, 8,8 Rebounds und 1,6 Blocks führt er die Dubs in drei Kategorien an.

