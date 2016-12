Carlisle: "Dirk war fantastisch"

Samstag, 24.12.2016

"Ich habe mich richtig gut gefühlt", erklärt der Comebacker nach der Partie. "Meine Beine waren anfangs ziemlich schwer, aber später wurde es besser. Die Achillessehne hat sich gut angefühlt. Ich hoffe, das bleibt auch so."

15 Minuten spielte Nowitzki im Staples Center und nutzte dies für 17 Punkte. Dabei zeigte er sein gewohntes Arsenal aus dem Pick-and-Pop, aus dem Post oder der Midrange. "Dirk war fantastisch. Er hat sich gut bewegt, wenn man bedenkt, wie lange er gefehlt hat", lobte auch Coach Rick Carlisle seinen Star.

"Es sieht im Moment gut und ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", war sich Carlisle sicher. Die Mavs haben nun gleich zwei schwere Auswärtsspiele in Serie knapp gewonnen. Während in Portland nach einer klaren Führung der Sieg mit mehr Glück als Verstand eingetütet wurde, überzeugte Dallas in der Stadt der Engel mit einer guten Crunchtime-Performance.

Barnes in der Dirk-Rolle

Heraus stach dabei natürlich der Game Winner von Harrison Barnes, der schon in den Wochen zuvor den Großteil der Mavs-Offense trug. Clippers-Forward Luc-Richard Mbah a Moute verteidigte den Black Falcon zwar stark, doch Barnes verschaffte sich ein wenig Raum und versenkte den Floater zum Sieg.

Am Ende gab es dafür auch ein großes Lob vom Closer der vergangenen Tage: "Die Isolation am High Post hat er perfektioniert", so Nowitzki. "Einige der Plays sind wir jahrelang für mich gelaufen, nun tun wir es für ihn." Dies lässt der Deutsche seinen Mitspieler auch gerne wissen: "Er erinnert mich ständig, dass er dieses Playbook geschrieben hat", berichtete Barnes.

Zwei Tage können die Mavs nun pausieren, bis am Montag in New Orleans der Roadtrip der Mavs gegen die Pelicans und Anthony Davis zu Ende geht. Dallas hat durch den Sieg die rote Laterne der Western Conference abgegeben und stehen nun bei einer Bilanz von 9-21.

