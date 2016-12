Celtics-Teamwork schlägt Iso-Knicks

Sonntag, 25.12.2016

Den Großteil der ersten Halbzeit hatten die Knicks recht gut im Griff, dann kam die Offense aufgrund einiger Turnover jedoch ins Stocken und Boston lief von Downtown heiß - ein persönlicher 8:0-Run von Jae Crowder brachte Boston Mitte des zweiten Viertels in Front. Im Anschluss liefen die Knicks hinterher, auch wenn sie die Partie eine Minute vor Schluss noch einmal ausgleichen konnten. Ein Dreier von Marcus Smart und ein Steal von Avery Bradley gegen Carmelo Anthony besiegelten dann aber doch die Knicks-Niederlage.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

Trotz fehlender Bank-Unterstützung hatten die Knicks sich zuvor dank ihrer "Big Three" im Spiel gehalten: Melo haderte zwar mit seinem Wurf, war am Ende aber doch wieder Topscorer (29 Punkte, 9/24 FG). Derrick Rose (25, 10/19) und Kristaps Porzingis (22, 9/16, dazu 12 Rebounds) trafen um einiges effizienter, der ausgeglichenen Teamleistung der Celtics konnte das Trio am Ende aber nicht genug entgegensetzen: Sechs Celtics-Spieler punkteten zweistellig, wobei Isaiah Thomas einmal mehr die meisten Zähler auflegte (27). Kelly Olynyk lieferte von der Bank starke 16 Zähler bei 7/9 aus dem Feld.

Boston festigte durch den Sieg den dritten Platz in der Eastern Conference, die Knicks rangieren weiter auf Platz fünf.

Die Reaktionen:

Marcus Smart (Celtics): "An diesem besonderen Tag war ihr Publikum besonders laut. Aber wir haben es geschafft, nicht die Ruhe zu verlieren und jedes Mal zurückzuschlagen."

Carmelo Anthony (Knicks): "Man will natürlich überhaupt nie verlieren, aber heute tut es besonders weh."

Knicks vs. Celtics: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Al Horford. Die Statline Horfords war mit 15 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists sowie 2 Blocks und 3 Steals nicht "laut", aber das ist ja ohnehin nicht sein Ding. Extrem stark, wie Horford immer wieder die Lücken in der Defense stopfte und auch vorne fast immer die richtige Aktion lieferte: Horford demonstrierte seine Vielseitigkeit, spielte den Assist zum vorentscheidenden Dreier von Smart und blockte dann zur endgültigen Entscheidung auch noch Porzingis. Auch sehr stark: Smart und Olynyk.

Der Flop des Spiels: Das Ball-Movement der Knicks. Man könnte natürlich Melo aufgrund seiner schwachen Quote nennen, aber die Ursache dafür lag ja gewissermaßen auf der Hand - die Knicks spielten über weite Strecken einfach völlig unkreativ. Egal ob Rose, Melo oder auch Jennings, die primären Ballhandler der Knicks wollten allesamt lieber für sich selbst kreieren als für andere. Es wurden nicht viele Pässe gespielt und dann waren sie auch noch häufig ungenau. 11 Assists bei 17 Ballverlusten klingt nur bedingt nach moderner Offense - und das, obwohl New York kein einziges Triangle-Play lief.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Das fiel auf:

Obwohl die Partie in den USA extrem früh angepfiffen wurde, sah man eher wenig von den sonst so oft gesehenen Startschwierigkeiten bei "early games". Beide Teams gingen von Beginn an ein recht hohes Tempo. Die Knicks starteten dabei etwas besser, obwohl weder Melo noch Porzingis im ersten Viertel Faktoren waren. Beide waren bei den Top-Verteidigern Crowder und Horford zunächst gut aufgehoben.

Christmas ist T-Mac-Time © getty 1/20 Platz 19: Tiny Archibald (Kansas City Kings) mit 39 Punkten im Jahr 1975 gegen die Phoenix Suns /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant.html © getty 2/20 Platz 19: Monta Ellis (Golden State Warriors) mit 39 Punkten im Jahr 2010 gegen die Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=2.html © getty 3/20 Platz 16: Bob Boozer (Chicago Bulls) mit 40 Punkten im Jahr 1966 gegen die New York Knicks /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=3.html © getty 4/20 Platz 16: Walt Bellamy (New York Knicks) mit 40 Punkten im Jahr 1971 gegen die Buffalo Braves /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=4.html © getty 5/20 Platz 16: Dwyane Wade (Miami Heat) mit 40 Punkten im Jahr 2006 gegen die Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=5.html © getty 6/20 Platz 13: Billy Cunningham (Philadelphia 76ers) mit 41 Punkten im Jahr 1969 gegen die Baltimore Bullets /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=6.html © getty 7/20 Platz 13: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 41 Punkten im Jahr 2003 gegen die Cleveland Cavaliers /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=7.html © getty 8/20 Platz 13: Brandon Roy (Portland Trail Blazers) mit 41 Punkten im Jahr 2009 gegen die Denver Nuggets /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=8.html © getty 9/20 Platz 10: Bob Love (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1970 gegen die Baltimore Bullets /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=9.html © getty 10/20 Platz 10: Michael Jordan (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1992 gegen die New York Knicks /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=10.html © getty 11/20 Platz 10: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) mit 42 Punkten im Jahr 2004 gegen die Miami Heat /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=11.html © getty 12/20 Platz 8: Don Ohl (Baltimore Bullets) mit 43 Punkten im Jahr 1966 gegen die Detroit Pistons /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=12.html © getty 13/20 Platz 8: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 43 Punkten im Jahr 2000 gegen die Indiana Pacers /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=13.html © getty 14/20 Platz 6: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 44 Punkten im Jahr 1965 gegen die Detroit Pistons /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=14.html © getty 15/20 Platz 6: Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) mit 44 Punkten im Jahr 2010 gegen die Denver Nuggets /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=15.html © getty 16/20 Platz 5: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks) mit 45 Punkten im Jahr 1987 gegen die Boston Celtics /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=16.html © getty 17/20 Platz 4: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 46 Punkten im Jahr 2004 gegen die Detroit Pistons /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=17.html © getty 18/20 Platz 3: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 47 Punkten im Jahr 1963 gegen die New York Knicks /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=18.html © getty 19/20 Platz 2: Rick Barry (San Francisco Warriors) mit 50 Punkten im Jahr 1966 gegen die Cincinnati Royals /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=19.html © getty 20/20 Platz 1: Bernard King (New York Knicks) mit 60 Punkten im Jahr 1984 gegen die New Jersey Nets /de/sport/diashows/1612/NBA/christmas-day-topscorer/mcgrady-king-jordan-wade-durant-west-bryant,seite=20.html

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Anfang konnten Rose, Lee und einige Bankspieler das recht gut kompensieren, im zweiten Viertel ging den Knicks allerdings der Faden verloren, auch weil Jennings den Spielaufbau übernahm. Es häuften sich die Ballverluste und somit geriet auch die Offense mehr und mehr ins Stocken. Die Punkte kamen fast alle durch Einzelaktionen, nicht durch Spielzüge.

Sehr auffällig bei Boston: Obwohl das Team von Brad Stevens keine guten Quoten schoss, gelang ihnen das Comeback - denn ganz uncharakteristisch reboundeten die Celtics richtig stark. 9 Offensiv-Rebounds hatten sie bereits zur Pause, wobei vor allem Horford und Johnson auf sich aufmerksam machten. Mit der Zeit fielen dann auch die Würfe deutlich zuverlässiger rein.

Stark, wie bei den C's die Scoring-Last auf viele Schultern verteilt wurde - gerade im Vergleich zu den Knicks. Die Celtics ließen den Ball sehr schön laufen und da New York nicht gerade viel Druck am Mann entfachen konnte, funktionierte das auch meist ohne Turnover (insgesamt 8). 45 Field Goals gingen 25 Assists voraus, ein guter Wert - und wenn es mal doch nicht mit Pässen funktionieren wollte, konnten Thomas oder Horford meist trotzdem hochprozentige Abschlüsse generieren.

Der Spielplan im Überblick