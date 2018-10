MLB - St. Louis Cardinals: Yadier Molina gewinnt Roberto Clemente Award 2018

Yadier Molina wurde mit dem Roberto Clemente Award 2018 ausgezeichnet. Der Catcher der St. Louis Cardinals wurde für seine Hilfe der Opfer von Hurrikan Maria auf Puerto Rico mit dem Preis für humanitäre Errungenschaften ausgezeichnet.

Wie der Namensträger des Awards, Roberto Clemente, stammt auch Molina aus Puerto Rico und sagte zu seiner Auszeichnung: "Ich fühle mich geehrt und bin stolz darauf, den Roberto Clemente Award zu erhalten. Es ist ein Traum. Natürlich helfen wir anderen, ohne an Auszeichnungen zu denken. Du hilfst, weil es von Herzen kommt. Aber ich bin sehr glücklich, dass die Arbeit unseres Teams in der Fundacion 4 anerkannt wird. Wir arbeiten immer noch daran, Hilfe nach Puerto Rico zu bringen und ich freue mich sehr darüber."

Weiter sagte Molina im Interview mit ESPN: "Ich hoffe, dass dieser Award Aufmerksamkeit dafür erzeugt, dass es immer noch sehr viele Menschen in Puerto Rico gibt, die Hilfe brauchen. Es gibt dort viele Häuser ohne Dach. Es haben viele Leute ihr Zuhause verloren. Viele haben kein Wasser. Wir brauchen immer noch sehr viel Hilfe, um weiterhin Menschen in Not zu helfen."

Der Award wurde am Mittwoch vor Spiel 2 der World Series im Fenway Park von Boston verliehen, doch Molina war nicht zugegen. Er trainiert derzeit die U23-Nationalmannschaft Puerto Ricos bei einem Turnier in Kolumbien. In seiner Abwesenheit nahm Molinas Frau Wanda den Preis entgegen.

Molina war bislang neunmal All-Star und gewann acht Gold Glove Awards als bester Defensiv-Catcher der National League.

Der Award wurde 1973 zu Ehren benannt, nachdem er 1971 als Commissioner's Award eingeführt worden war. Clemente war auf bei einem Flugzeugabsturz 1972 ums Leben gekommen, als er Hilfsgüter zu den Opfern eines schweren Erdbebens in Nicaragua bringen wollte.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.