MLB World Series: Modus, Teilnehmer, Rekorde und wo das Finale im Livestream läuft

Die World Series ist die Finalserie jeder MLB-Saison. Im vergangenen Jahr setzten sich die Houston Astros in einem packenden Finale in sieben Spiele durch. SPOX erklärt den Modus, die Rekordchampions und wo es das Finale im Livestream zu sehen gibt.

MLB: Wann findet die World Series statt?

Die World Series findet traditionell gegen Ende Oktober statt. Die World Series 2018 soll am 23. Oktober starten, ein mögliches Game 7 ist auf 31. Oktober datiert. Die erste World Series wurde im Jahr 1903 ausgetragen.

World Series: Der Modus des MLB-Finals

Die Finalserie der MLB-Playoffs wird als World Series bezeichnet. Der Sieger der American League trifft auf den Champion aus der National League, gespielt wird im Modus Best-of-Seven-Format. Ein Finalist benötigt also vier Siege, um sich zum neuen World Champion zu krönen.

Geschieht dies vor dem entscheidenden Game 7, sind die restlichen Partien überflüssig und werden nicht ausgespielt. Das Team mit der besseren Bilanz hat in den Spielen 1 und 2 sowie in den möglichen Spielen 6 und 7 Heimrecht. Die andere Franchise darf ist dafür in Game 3, 4 und 5 Gastgeber.

MLB Power Ranking April 2018: Japan-Phänomen, die Big 3 und der Champion © getty 1/31 Das erste MLB Power Ranking der neuen Saison steht an und die üblichen Verdächtigen sind ganz oben dabei. SPOX blickt auf die aktuellen Kräfteverhältnisse in den Big Leagues. © getty 2/31 30. Platz SAN DIEGO PADRES: Das 3-Homerun-Game von Villanueva war zwar ein Lichtblick, doch die Saison 0-4 vor heimischer Kulisse zu beginnen ist alles andere als verheißungsvoll. © getty 3/31 29. KANSAS CITY ROYALS: Während die White Sox aus ihrem Rebuild keinen Hehl machen, zieren sich die Royals. Doch die Auftaktserie verlief dann wenig überzeugend aus Sicht der Royals. © getty 4/31 28. DETROIT TIGERS: Die Tigers haben nach 6 Spielen 2 Homeruns (doppelt so viele wie KC) und immerhin 2 Siege. Aber es wird sicher eine lange Saison in der Motor City. © getty 5/31 27. MIAMI MARLINS: Ebenfalls 2 Homeruns haben auch die Marlins auf dem Konto. Nach dem überraschenden Auftaktsieg über die Cubs kam nicht mehr viel von den Fischen. Das kommt aber auch wenig überraschend. Immerhin überzeugt Lewis Brinson. © getty 6/31 26. TAMPA BAY RAYS: Die Rays haben zum Saisonstart die Red Sox geschlagen. Seither gab es nur noch Pleiten. Lichtblick: Meist sind diese knapp. © getty 7/31 25. BALTIMORE ORIOLES: Der Sieg über die Yankees ließ die Offense erstmals aufleben. Davor sah die Offensivproduktion der O's doch eher bedenklich aus. Das Pitching bleibt ein Fragezeichen. © getty 8/31 24. TEXAS RANGERS: Auch wenn es kultig ist, dass "Big Sexy" bislang der beste Starter des Teams ist, ist es umso bedenklicher, denn ein 44-Jähriger sollte nicht das Nonplusultra repräsentieren. © getty 9/31 23. CINCINNATI REDS: Erst ein Sieg für die Reds bisher. Doch Rookie Tyler Mahle wusste mit 6 Shutout-Innings gegen die Cubs zu überzeugen. Immerhin! © getty 10/31 22. ATLANTA BRAVES: Einen guten Start haben die Braves schon mal hingelegt und bald kommt Super-Prospect Ronald Acuna von seiner *Ähem* Fortbildung dazu. Mal sehen, wie weit es dann nach oben geht für Atlanta. © getty 11/31 21. CHICAGO WHITE SOX: Das Talent ist da und die ersten Resultate waren nicht schlecht. Ein Team, auf das man achten müssen in nächster Zeit. © getty 12/31 20. SAN FRANCISCO GIANTS: Run-Produktion ist bisher das größte Problem der Giants. Doch das ist irgendwo auch gut, denn somit kompensiert man bislang die namhaften Pitcher-Ausfälle. © getty 13/31 19. PITTSBURGH PIRATES: Der 5-1-Start macht einiges her. Die Pirates haben bislang die Spiele gewonnen, die sie gewinnen sollten. Mal sehen, wie lange das mit dem überschaubar potenten Kader so weitergeht. © getty 14/31 18. OAKLAND ATHLETICS: Der Start verlief durchwachsen für die A's, doch das Potenzial ist zweifellos vorhanden. © getty 15/31 17. PHILADELPHIA PHILLIES: Das Positive: Der Kader sieht gut aus. Das Negative: Was Manager Gabe Kapler damit bislang so macht, eher nicht. Insgesamt fehlt eine klare Linie und die Bullpen-Nutz-Rate ist jetzt schon abartig hoch. © getty 16/31 16. MINNESOTA TWINS: Die Starter-Riege aus Berrios, Odorizzi und Gibson weiß bislang zu überzeugen. Aber die Saison ist lang und die Konkurrenz stark ... © getty 17/31 15. SEATTLE MARINERS: Wenn alle gesund sind, hat das Team sehr viel Potenzial und könnte seine Playoff-Durststrecke (seit 2001) beenden. Aber nun ist Cruz verletzt und sein Ausfall wäre ein herber Schlag. Immerhin ist Ichiro wieder da! © getty 18/31 14. TORONTO BLUE JAYS: Das Team ist hervorragend besetzt und hat mit Justin Smoak ein neues Power-Bat gefunden. Einzig der Arm von Josh Donaldson bereitet sorgen. Aber sein Schläger bleibt als DH dennoch im Lineup. © getty 19/31 13. MILWAUKEE BREWERS: Die Brew Crew ist ordentlich gestartet, Lorenzo Cains Verpflichtung zahlte sich bislang aus, während die Verletzung Knebels den Bullpen vor Probleme stellt. © getty 20/31 12. COLORADO ROCKIES: Nach dem schwachen Auftakt gegen die heißen D-backs kommen die Rockies nun auch in Schwung. Nun steht die erste Heimserie für eines der besten Heimteams an. © getty 21/31 11. ST. LOUIS CARDINALS: Paul DeJong zahlt seine Vertragsverlängerung schon mit guten Leistungen zurück und in der Rotation begann Japan-Rückkehrer Miles Mikolas stark. Insgesamt war der Start aber wacklig. © getty 22/31 10. LOS ANGELES ANGELS: #ShoTime! Shohei Ohtani ist in aller Munde und beeindruckte in seiner ersten Woche sowohl auf dem Mound als auch an der Platte. Wenn er das durchzieht, wird es eine spezielle Saison! © getty 23/31 9. CHICAGO CUBS: In ihren ersten 5 Spielen kassierten die Cubs 58 Strikeouts, mehr als jedes andere Team zuvor. Der Kantersieg über Milwaukee lässt die Nadel aber in die richtige Richtung ausschlagen. © getty 24/31 8. NEW YORK METS: Die Starting Rotation ist bislang der eindeutige Star dieses Teams. Bleiben die alle gesund, sind die Playoffs für die Mets drin! Dass ein Cespedes wieder in Form ist, hilft zudem. © getty 25/31 7. ARIZONA DIAMONDBACKS: 6-1 ist die beste Bilanz der MLB und die D-Backs scheinen den Abgang von Martinez kompensiert zu haben. Zudem war die erste Serie gegen die Dodgers ein Statement. © getty 26/31 6. LOS ANGELES DODGERS: Da ist noch Sand im Gebtiebe beim NL Champion. Immerhin funktioniert das Pitching aber schon recht gut. © getty 27/31 5. BOSTON RED SOX: Price und Sale sind überragend drauf, die Offense klickt immer zur rechten Zeit und J.D. Martinez hatte damit noch recht wenig zu tun. Die Red Sox sind wieder äußerst gefährlich! © getty 28/31 4. NEW YORK YANKEES: Die großen Drei erwachen allmählich, die Rotation sieht gut aus, doch der Bullpen bereitet noch Sorgen. Insgesamt aber starteten die Bronx Bombers ordentlich. © getty 29/31 3. CLEVELAND INDIANS: Auch wenn die Indians erst zwei Spiele gewonnen haben, sind sie top aufgestellt und sollten schon bald wieder ihre Topform erreichen. © getty 30/31 2. WASHINGTON NATIONALS: Bryce Harper begann die Saison in Überform. Man merkt, dass es sein Contract Year ist! Wenn er die Form einigermaßen hält, steht seinem zweiten MVP nicht viel im Weg. © getty 31/31 1. HOUSTON ASTROS: Der Champion sieht immer noch aus wie der Champion. Und mit Gerrit Cole wurde die Rotation offenbar nochmal deutlich verstärkt. Die Astros zu stoppen wird ganz schwer!

Livestream: Wo ist die World Series zu sehen?

Das Streaming-Portal DAZN hat sich vor der Saison 2017 die Rechte an der MLB gesichert. So wurden Spiele der Playoffs und eben auch die komplette World Series gezeigt. Auch 2018 ist DAZN Rechteinhaber der Baseball-Übertragungen.

Ein Abonnement kann für 9,99 Euro im Monat abgeschlossen werden. Das Abo ist zudem jederzeit monatlich kündbar. Zudem übertrug auch MLB.TV, der kostenpflichtige Streaming-Service der Liga, die World Series live.

Die Rekordchampions der MLB

Team Anzahl Titel Finals Letzter Titel New York Yankees 27 40 2009 St. Louis Cardinals 11 19 2011 Oakland Athletics 9 14 1989 San Francisco Giants 8 20 2014 Boston Red Sox 8 12 2013 Los Angeles Dodgers 6 19 1988 Cincinnati Reds 5 9 1990 Pittsburgh Pirates 5 7 1979

Houston Astros vs. Los Angeles Dodgers: So lief die World Series 2017

Mit 104 Siegen waren die Los Angeles Dodgers das beste Team der Regular Season, in den Playoffs verlor man bisher erst ein Spiel. Die Astros gewannen in der American League 101 Spiele, setzten sich gegen die New York Yankees aber erst im entscheidenden Spiel 7 durch.

Spiel Datum Startzeit Dodgers vs. Astros, Spiel 1 Mittwoch, 25. Oktober 3:1 Dodgers vs. Astros, Spiel 2 Donnerstag, 26. Oktober 6:7 Astros vs. Dodgers, Spiel 3 Samstag, 28. Oktober 5:3 Astros vs. Dodgers, Spiel 4 Sonntag, 29. Oktober 2:6 Astros vs. Dodgers, Spiel 5 Montag, 30. Oktober 13:12 (10 Inn.) Dodgers vs. Astros, Spiel 6 Mittwoch, 1.November 3:1 Dodgers vs. Astros, Spiel 7 Donnerstag, 2. November 1:5

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.