MLB: Stellen San Francisco Giants Kim Ng als erste Frau als General Manager ein?

Die San Francisco Giants bitten Kim Ng, eine Offizielle der MLB, zum Vorstellungsgespräch für ihren seit Wochen vakanten General-Manager-Posten. Sie wäre damit die erste Frau überhaupt, die als GM in den vier großen US-Ligen arbeiten würde.

Ng arbeitet derzeit als Senior Vice President of Baseball Operations der MLB und ist damit die hochrangigste Frau in der MLB. Die Giants suchen nach einem Nachfolger für Bobby Evans, der zum Saisonende seinen Posten räumen musste.

Die Giants hatten zuvor bei den Brewers wegen General Manager David Stearns angefragt, den sie als President of Baseball Operations installieren wollten. Doch Milwaukee-Eigner Mark Attanasio blockte laut einem Bericht von Ken Rosenthal vom MLB Network ab.

Ng ist bekannt dafür, das Spiel als eine Mischung aus moderner Analytik und traditionellen Baseball-Grundlagen zu betrachten. Vor ihrer Zeit bei der MLB war sie Vice President und Assistentin von GM Ned Colletti bei den Los Angeles Dodgers. Zudem hatte sie bereits Vorstellungsgespräche für die GM-Jobs bei den Dodgers, Mariners, Padres und Angels.

Kim Ng war bei den Yankees, Dodgers und White Sox tätig

Zu ihren Aufgaben bei der MLB gehören die Aufsicht über die International Operations und die Talententwicklung. Vor ihrer Zeit bei den Dodgers war Ng zudem auch in den Front Offices der Yankees und White Sox tätig. Sie studierte an der University of Chicago, wo sie vier Jahre lang Softball spielte.

Nach dem College war sie Praktikantin bei den White Sox, arbeitete dann im Büro der American League und wurde dann der jüngste Assistant Manager der MLB überhaupt bei den Yankees.

