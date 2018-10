MLB Playoffs 2018: Houston Astros schaffen Sweep gegen Cleveland Indians

Die Houston Astros haben auch Spiel 3 der American League Division Series gegen die Cleveland Indians gewonnen und damit einen Sweep geschafft. Nach zweimaliger Führung versagte ausgerechnet Cy-Young-Kandidat Trevor Bauer aus dem Bullpen auf ganzer Linie.

ALDS, Spiel 3: Cleveland Indians - Houston Astros

Ergebnis: 3:11, Astros gewinnen Serie 3-0

Die Indians gingen zweimal in Spiel 3 in Führung, standen sich aber in mehreren Situationen selbst im Weg. Im dritten Inning gingen sie zwar mit 1:0 in Führung, machten es den Gästen aber dennoch unnötig leicht: Mit keinem Out und Läufern auf 1 und 2 schenkte Shortstop Francisco Lindor ein Out mit einem Sacrifice Bunt her. Anschließend gelang Michael Brantley ein Sacrifice Fly zur Führung, doch mehr als ein Run war für die Hausherren nicht drin.

Im fünften Inning glich Houston durch einen Solo-Homerun von George Springer aus. Aber noch im selben Inning ging Cleveland wieder in Führung - Solo-Shot von Lindor. Für Cleveland übernahm dann der gelernte Starter Trevor Bauer. Nach einem guten ersten Inning kam er jedoch im siebten in arge Probleme.

Nach zwei Singles sorgte Jose Altuve mit einer RBI-Fielder's-Choice für den 2:2-Ausgleich. Danach fiel Bauer auseinander. Nachdem Bauer zuvor schon Tony Kemp von der ersten zur dritten Base schickte, weil er einen Pick-Off-Versuch an der ersten Base vorbeigefeuert hatte, leistete sich der Pitcher noch einen Error bei einem Groundball von Alex Bregman zu ihm. Bauer warf den Ball an der zweiten Base vorbei und vergab damit die Chance auf ein Double Play zur Beendigung des Innings.

Danach lud sich Bauer die Bases mit einem Walk und gab ein 2-Run-Double an Marwin Gonzalez ab. Beim Stand von 2:4 aus Indians-Sicht war dann Schluss für Bauer. Es übernahm Andrew Miller, der nach einem Fly Out von Josh Reddick einen Walk an Carlos Correa verteilte - Bases loaded! Es übernahm Cody Allen, der das Inning beendete.

Im achten Inning legte Springer noch einen Homerun drauf. Damit hat er nun zehn in der Postseason - ein neuer Franchise-Rekord für die Astros. Dabei beließen es die Champions des Vorjahres aber nicht und legten noch fünf Runs im achten Inning - darunter ein 3-Run-Homerun von Carlos Correa - und einen im neunten nach.

Die Astros komplettierten somit den Sweep und stehen zum zweiten Mal in Serie in der ALCS. Insgesamt ist es ihr sechster Auftritt in einer League Championship Series, die ersten vier allerdings waren noch in der National League.

