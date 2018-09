MLB: Orioles spielen als erstes professionelles Sportteam mit Blindenschrift auf Trikots

Die Baltimore Orioles sorgten am Dienstag gegen die Toronto Blue Jays für ein Novum. Erstmals trat ein professionelles Sportteam in Trikots mit Aufschrift in Blindenschrift an.

Sowohl die Namen auf dem Rücken der Trikots als auch der Orioles-Schriftzug auf der Brust wurde in Blindenschrift aufgedruckt.

Fans im Oriole Park at Camden Yards bekamen zudem Alphabet-Karten in Blindenschrift, sodass sie die Namen ihrer Lieblingsspieler in dieser Schrift lesen konnten.

Anlass für diese besondere Geste war das 40. Jubiläum des Umzugs der "National Federation for the Blind" nach Baltimore.

Gegenüber MLB.com freute sich Bill Sciannella, ein blinder Jahreskartenbesitzer der O's, über die Geste und sagte: "Mein Lieblingspart ist, wenn sie einen Homerun schlagen und alle verrücktspielen."

Glück gebracht hat die Aktion den Orioles jedoch nicht, sie verloren das Spiel mit 4:6 und kassierten damit ihre 108. Pleite in dieser Saison.

