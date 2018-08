MLB - Houston Astros: Justin Verlander - Kate Upton hat seine Karriere gerettet

Justin Verlander, das Ace der Houston Astros, hat in einem Interview seine Frau, Supermodel Kate Upton, gelobt, die ihm vor ein paar Jahren die Karriere gerettet habe. Der World-Series-Champion offenbarte, körperlich am Ende gewesen zu sein.

Im Gespräch mit Bleacher Report sagte Verlander: "Sie war entscheidend dafür, dass ich ... nicht etwa von einer Brücke gesprungen bin. Ich war deprimiert und einfach enttäuscht von der Welt. Ich habe versucht, meinen Kram für mich zu behalten."

Verlander sprach explizit vom Jahr 2014, als er die wohl schlechteste Saison seiner Karriere hinlegte. Er führte sogar die American League mit 104 Earned Runs an. Ende August in dem Jahr nahm ihn ein Coach der Detroit Tigers zur Seite und sagte ihm, er solle sich einer Kernspintomographie unterziehen. Verlander blieb daraufhin auf einer Treppe stehen und fing an zu weinen: "Ich dachte wirklich, dass es das Ende war."

Zu der Zeit war er bereits zwei Jahre mit Upton liiert und sie half ihm aus seiner Lebenskrise: "Sie hatte offensichtlich schon mehr Dinge in ihrem Leben zu überstehen als ich", sagte Verlander. "Ich meine, als Frau in der Industrie zu arbeiten? Und dann auch noch so berühmt zu sein? Das war ein Level, mit dem ich nicht zu tun hatte."

Justin Verlander: Kate Upton war wie eine Therapeutin

Upton habe ihm dann klargemacht, dass er Hilfe brauchte, physisch wie emotional. "Ich mag es nicht mit Leuten darüber zu reden, verletzt zu sein. Als Sportler sollst du das nicht. Es ist eine Ausrede. Aber sie war jemand, mit dem ich reden konnte. Ich meine, sie war im Grunde eine Therapeutin", erklärte Verlander.

Danach begab sich Verlander in die Behandlung eines Physiotherapeuten, der ihm dabei half, seinen gebeutelten Körper zu rehabilitieren. Verlander arbeitete mit dessen Hilfe auch an der Art und Weise, wie er pitchte. 2016 hatte er dann spätestens seit seinem Trade zu den Houston Astros seine Topform wiedergefunden und gilt dieses Jahr als heißer Cy-Young-Kandidat in der American League.

MLB: Kate Upton - Justin Verlanders Frau - präsentiert sich auch 2018 in der SI Swimsuit Edition © getty 1/28 Kate Upton ist die Frau von Baseball-Pitcher Justin Verlander und sie ist auch 2018 in Swimsuit-Ausgabe der Sports Illustrated vertreten. SPOX präsentiert die besten Bilder der Ausgabe und erzählt die Geschichte des Traumpaares. © getty 2/28 Seit Januar 2014 sind Justin Verlander und Kate Upton offiziell ein Paar- das Supermodel und der Baseball-Superstar, der die Houston Astros zum Titel 2017 geführt hat. © getty 3/28 Kate Upton ist bekanntlich Model und Schauspielerin und in beiden Bereichen eine große Nummer. © getty 4/28 Weltweite Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Cover Shootings für die Sports Illustrated in Sachen Swimsuit. Auch 2018 ist sie wieder prominent vertreten! © getty 5/28 Mit Verlander feierte Upton 2017 nicht nur den Erfolg in der World Series mit den Houston Astros, kurz darauf gaben sich beide auch noch das Ja-Wort in Italien. © getty 6/28 Über diesen Anblick darf sich Verlander nun für den Rest seines Lebens freuen © getty 7/28 Das Hochzeitskleid fiel allerdings nicht so freizügig aus. © getty 8/28 Wenngleich Unterwäsche zu ihrer Spezialität auf dem Laufsteg gehört. © getty 9/28 Und schwarz war es natürlich auch nicht. © getty 10/28 Natürlich ließ es sich Kate nicht nehmen, gerade in den Playoffs auf der Tribüne mit dem neuen Team Verlanders mitzufiebern. © getty 11/28 Und wenn sie nicht im Stadion ist, posiert sie für zahlreiche Marken weltweit © getty 12/28 Abseits des Stadions erfreut sich das Paar einer abenteuerlichen Freizeitgestaltung. Über Hängebrücken ... © instagram.com/kateupton 13/28 ... oder in den Zoo ... © getty 14/28 ... oder die beiden setzen sich für die Adoption von Hunden ein © getty 15/28 Manchmal schleppt sie ihn natürlich auch auf eine Gala mit und Justin packt den feinen Anzug aus © getty 16/28 Auch der Freundeskreis ist prominent: Hier sieht man Upton mit Ex-CR7-Dame Irina Shayk © getty 17/28 Auch auf Partys sind die beiden immer gern gesehen. © instagram.com/kateupton 18/28 Doch jetzt haben wir Euch lange genug auf die Folter gespannt ... © instagram.com/kateupton 19/28 Es ist an der Zeit, in die Welt von Sports Illustrated einzutauchen! © instagram.com/kateupton 20/28 Gymnastik ist dabei zum Fit halten unabdingbar, wie man sieht. © instagram.com/kateupton 21/28 Und Sonne natürlich auch - für die Foto-Shoots. © instagram.com/kateupton 22/28 Manchmal braucht es allerdings auch etwas Entspannung. © instagram.com/kateupton 23/28 Auch wenn Felsen vielleicht nicht die gemütlichsten Plätze sein dürften. © instagram.com/kateupton 24/28 Dann schon lieber im Sand am Strand. © instagram.com/kateupton 25/28 Suchbild: Was fehlt auf diesem Motiv? © instagram.com/kateupton 26/28 Das Meer bietet doch immer einen schönen Background. © instagram.com/kateupton 27/28 Wie gesagt, das Meer! © instagram.com/kateupton 28/28 Und Gymnastik nicht vergessen.

Einen Tag nach dem World-Series-Triumph 2017 heirateten Verlander und Upton schließlich in Italien. Mittlerweile erwartet das Paar das erste Kind.

