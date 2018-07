MLB: Boston Red Sox traden für Ian Kinsler von Los Angeles Angels

MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies MLB Nationals @ Cubs MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Oakland A’s @ Astros MLB Rangers @ Yankees MLB Nationals @ Cubs MLB Red Sox @ Orioles MLB Oakland A’s @ Astros MLB Rangers @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Pirates @ Giants MLB Oakland A’s @ Astros MLB White Sox @ Tigers MLB Marlins @ Braves

Die Boston Red Sox haben sich Ian Kinsler in einem Trade mit den Los Angeles Angels gesichert. Der Second Baseman kommt im Tausch für zwei Top-30-Prospects an die Ostküste.

Kinsler wird voraussichtlich der Stamm-Second-Baseman der Sox, nachdem die Rückkehr von Dustin Pedroia weiter ungewiss ist. Er soll bereits am Dienstag im Spiel gegen die Philadelphia Phillies sein Debüt im Fenway Park geben.

"Wir sind sehr glücklich, Ian zu bekommen", sagte Dave Dombrowski, der President of Baseball Operations Bostons, am Montag: "Wir haben außerdem Cash im Deal erhalten. Wir sind sehr glücklich. Wir haben versucht, unseren Klub irgend möglich upzugraden. Er hat für einen sehr langen Zeitraum sehr gut gespielt. Er hat zuletzt gut geschlagen. Er ist ein Winner. Er ist ein sehr guter Defensivspieler und hat immer noch guten Instinkt auf dem Platz."

Durch den Zugang Kinslers wird gleichzeitig Eduardo Nunez abkömmlich an der zweiten Base und wird zunächst als Vollzeit-Ersatz für den verletzten Rafael Devers an der dritten Base übernehmen. Brock Holt wiederum gibt den Utility Guy.

Die Angels wiederum erhalten Linkshänder Williams Jerez und Rechtshänder Ty Buttrey, die beide in der kürzlich aktualisierten Top-30-Prospect-Liste von MLB Pipeline der Red Sox zu finden waren.

