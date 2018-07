MLB - Atlanta Braves: Sean Newcomb schrammt haarscharf an No-Hitter vorbei

MLB Live Royals @ Yankees MLB Live Twins @ Red Sox MLB Live Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Dodgers @ Rockies MLB Nationals @ Cubs MLB Rangers @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Oakland A’s @ Astros MLB Rangers @ Yankees MLB Nationals @ Cubs MLB Red Sox @ Orioles

Sean Newcomb hat einen No-Hitter beim 4:1-Sieg seiner Atlanta Braves gegen die Los Angeles Dodgers am Sonntag haarscharf verpasst. Erst mit zwei Outs im neunten Inning brach Chris Taylor den Versuch ab, Geschichte zu schreiben.

Mit zwei Outs im neunten Inning und einem 2-2-Count gelang Taylor ein Single ins Left Field, was den Tag für Newcomb beendete. Der Linkshänder pitchte 8 2/3 Innings (H, ER, BB) und kam auf acht Strikeouts. Um ein Out verpasste er den vierten No-Hitter 2018 in der MLB.

Anschließend erzielte Taylor noch den einzigen Run seines Teams infolge des RBI-Singles von Manny Machado gegen Reliever Dan Winkler, der die Partie anschließend beendete.

Für die Runs der Braves sorgten indes Nick Markakis mit einem RBI-Double im ersten sowie einem 2-Run-Homerun im dritten Inning. Außerdem steuerte Kurt Suzuki ein RBI-Double im ersten bei.

