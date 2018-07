MLB Homerun Derby 2018: Crasht der Platzhirsch den Debütantenball?

MLB All-Star Game: National League -

In der Nacht zum Dienstag (ab 2 Uhr MESZ) steigt das MLB Homerun Derby 2018 im Nationals Park von Washington/D.C. Dem Teilnehmerfeld mögen dabei vielleicht ein paar Big Names fehlen, doch ein Feuerwerk ist dennoch zu erwarten. Ein Blick auf die Daten bestätigt dies.

Das Publikum tobte, die Bälle flogen teilweise über 500 Fuß und ein Mann begeisterte die Massen. Aaron Judge, seinerzeit Rookie und Homerun-Leader in der American League. Der Yankees-Outfielder dominierte an jenem Abend in Miami das Homerun Derby nach Belieben.

Schon in der ersten Runde brauchte er bei geschlossenem Dach im klimakontrollierten Marlins Park 22 Homeruns, um überhaupt die erste Hürde - Lokalmatador Justin Bour - zu überwinden, anschließend waren seine Kontrahenten Cody Bellinger und Miguel Sano keine Herausforderung mehr.

In diesem Jahr macht das Homerun Derby Halt in der amerikanischen Hauptstadt. In Washington/D.C. fliegen die Bälle am Vorabend des 89. All-Star Games durch den Nationals Park. Der Hauptunterschied zum Vorjahr liegt dabei direkt auf der Hand: Oberflächlich betrachtet fehlen einfach die Stars!

Sicher, Local Hero Bryce Harper von den Nationals ist am Start, aber ansonsten bietet die MLB den Fans in diesem Jahr einen regelrechten Debütantenball an. Keiner sonst hat Derby-Erfahrung, obgleich Harpers letzter Auftritt auch schon fünf Jahre zurückliegt. Für frischen Wind ist somit also gesorgt.

Anders als im Vorjahr, als alles heiß war auf ein potenzielles Finale der zwei "Monster" Judge und Giancarlo Stanton, scheint das Feld jetzt aber sehr viel offener zu sein. Es gibt eigentlich niemanden, der auf den ersten Blick wirklich heraussticht. Doch ist das wirklich so? Ein Blick in die Statistiken nämlich verrät durchaus ein paar mögliche Favoriten.

Gemeint ist hier freilich kein Blick auf die aktuellen Homerun-Zahlen oder dergleichen. Die haben in einem Homerun Derby ohnehin kaum Aussagekraft. Nein, wir blicken auf Zahlen von Statcast, dem hochmodernen Analysesystem der MLB.

Homerun Derby 2018: Das Teilnehmerfeld im Statcast-Vergleich

Exit Velocity beschreibt die Geschwindigkeit, mit der ein Ball den Schläger direkt nach dem Schlag verlässt. Je höher, desto besser. Launch Angle ist der Winkel, in dem der Ball geschlagen wird, und die Hard Hit Percentage besagt, in wie viel Prozent der Fälle ein Hitter einen Ball "hart", also mit sehr hoher Geschwindigkeit, schlägt, um es mal trivial zu formulieren.

Nimmt man diese Zahlen zur Grundlage, fällt schnell auf, dass Max Muncy, der Shootingstar der Los Angeles Dodgers, die höchste Hard-Hit-Percentage im Feld hat - mit Abstand! Zudem ist seine durchschnittliche Exit Velocity ebenfalls die höchste. In Sachen Launch Angle liegt er in den Top drei.

Schaut man sich die heutige Generation an Baseballspielern an, fällt schon seit ein paar Jahren auf, dass viele Spieler gezielt daran arbeiten, ihren Launch Angle steiler zu stellen. Die Idee: Je mehr Bälle man in die Luft schlägt, desto höher ist die Chance auf Homeruns - oder wenigstens Extra-Base-Hits. Ein Prinzip, auf dem das Scouting der Houston Astros teilweise aufbaute.

Denn: On-Base-Guys wurden im Laufe der Zeit immer teurer, aggressive Hitter hingegen kamen aus der Mode, wurden also günstiger. Die Astros nutzten diese Marktlücke und setzten stattdessen auf Leute, die zwar mehr Risiko gehen und mehr Outs produzieren, dafür aber auch häufiger mehr als nur eine Base mit ihren Hits erreichen. Netter Nebeneffekt: Wer den Ball nicht auf den Boden schlägt, schlägt auch nicht in Double Plays.

Die Vermutung liegt also nahe, dass jemand, der standardmäßig den Ball steiler trifft und ihn in die Luft schlägt, bessere Chancen hat, Homeruns zu schlagen als Leute mit weniger steilen Launch Angles.

MLB Homerun Derby 2018: Rhys Hoskins Favorit gemäß Statcast?

Gemäß Statcast wäre somit Rhys Hoskins der klare Favorit, auch wenn er von allen Teilnehmern die wenigsten Homeruns in diesem Jahr auf dem Konto hat.

Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Als Aaron Judge im Vorjahr das Derby gewann und 52 Homeruns als Rookie schlug, lag sein durchschnittlicher Launch Angle bei 15,8 Grad. In diesem Jahr liegt selbiger gar nur bei 12 Grad. Verglichen mit dem heutigen Derby-Feld würde er damit nicht mal im Mittelfeld liegen.

Das macht(e) aber nichts, denn Judge schlägt den Ball sehr häufig (55,9 Prozent Hard Hit Rate 2018) verdammt hart (96 MPH Exit Velo). Zahlen, die jeden im aktuellen Feld deutlich übertreffen. Judge steht aktuell bei 25 Long Balls und ist auf Kurs für zu knapp unter 50 in dieser Saison trotz vergleichsweise flachem Launch Angle.

Es liegt also nahe, dass eigentlich die Geschwindigkeit, mit der der Ball geschlagen wird, wichtiger ist, als der Winkel. Nimmt man dies zur Grundlage, dann wäre eher Max Muncy als Favorit anzusehen, schlägt er den Ball doch am härtesten von allen Teilnehmern.

MLB: Die Homerun Derby Champions der letzten 20 Jahre © spox 1/22 Vor dem 88. All-Star Game der MLB in Miami steht das alljährliche Homerun Derby an. Zur Einstimmung blickt SPOX zurück auf die Derby-Sieger der letzten 20 Jahre © getty 2/22 1997 - TINO MARTINEZ (New York Yankees): In Cleveland setzte sich der First Baseman der Yankees im Finale gegen Larry Walker von den Rockies durch. Insgesamt gelangen ihm 16 Long Balls über drei Runden © getty 3/22 1998 - KEN GRIFFEY Jr. (Seattle Mariners): 98 entschied letztlich ein Tiebreaker über den Sieger, da sowohl Griffey Jr. als auch Jim Thomes (Indians) drei Homer im Finale schlugen - insgesamt hatte Junior mit 19 zwei mehr als Walker © getty 4/22 1999 - KEN GRIFFEY Jr. (Seattle Mariners): "The Kid" wiederholte seinen Triumph ein Jahr später nochmal - insgesamt gewann er drei Derbys, mehr als jeder andere - im Finale waren es drei gegenüber zweien von Jeromy Burnitz von den Brewers © getty 5/22 2000 - SAMMY SOSA (Chicago Cubs): Griffey schaffte es zwar auch in Atlanta ins Finale, doch gegen Sosa war er chancenlos. Der Cubs-Slugger hämmerte 26 Long Balls und gewann das Finale 9:2 © getty 6/22 2001 - LUIS GONZALEZ (Arizona Diamondbacks): Was für ein Jahr für "Gonzo". Er gewann das Derby, schlug über 50 Homeruns in der Saison und gewann schließlich die World Series gegen die Yankees © getty 7/22 2002 - JASON GIAMBI (New York Yankees): In seiner ersten Saison in Pinstripes setzte sich der "Giambino" gegen Sosa im Finale mit 7:1 durch - insgesamt waren es 24 Dingers © getty 8/22 2003 - GARRET ANDERSON (Anaheim Angels): Überraschung in Chicago! Anderson hatte zwar nur die drittmeisten Homers im Wettbewerb, setzte sich aber im Finale gegen Albert Pujols mit 9:8 durch. Am Abend darauf wurde er All-Star-Game-MVP © getty 9/22 2004 - MIGUEL TEJADA (Baltimore Orioles): Tejadas Triumph in Houston kam auch eher unerwartet, doch er nutzte das kurze Left Field im Minute Maid Park perfekt aus und hämmerte Bälle reihenweise - über die Schienen - aus dem Stadion © getty 10/22 2005 - BOBBY ABREU (Philadelphia Phillies): Bis heute unerreicht! Bobby Abreu schlug die Rekordzahl von 41 Homeruns in den Farben von Venezuela (als WBC-Promo) im gigantisch großen Comerica Park von Detroit. Eine Wahnsinnsvorstellung! © getty 11/22 2006 - RYAN HOWARD (Philadelphia Phillies): 2006 war das Jahr von Ryan Howard. Er schlug über 50 Homeruns, wurde zum MVP gewählt und gewann das Homerun Derby knapp vor David Wright von den Mets © getty 12/22 2007 - VLADIMIR GUERRERO (Los Angeles Angels): Vlad hatte im Finale den längeren Atem gegen Alex Rios von den Blue Jays. So gewann er, trotz zweier Homeruns insgesamt weniger als sein Finalgegner © getty 13/22 2008 - JUSTIN MORNEAU (Minnesota Twins): Eine magische Nacht in der Bronx geriet letztlich zur Farce, denn Morneau gewann im Finale 5:4 gegen Josh Hamilton (Rangers), obwohl der insgesamt 35 spektakuläre Homer schlug, Morneau lediglich 22 © getty 14/22 2009 - PRINCE FIELDER (Milwaukee Brewers): Enge Kiste in St. Louis. Fielder triumphierte hauchdünn (6:5) vor Finalgegner Nelson Cruz von den Rangers © getty 15/22 2010 - DAVID ORTIZ (Boston Red Sox): "Big Papi" ließ keine Zweifel am Sieger in Anaheim. Im Finale zeigte er Hanley Ramirez (Marlins) mit 11:5 die Grenzen auf, kam insgesamt auf 32 Long Balls © getty 16/22 2011 - ROBINSON CANO (New York Yankees): Cano und Adrian Gonzalez (Red Sox) schenkten sich nichts. Insgesamt siegte Cano 32:31, im Finale wiederum mit 12:11. Was eine Vorstellung! © getty 17/22 2012 - PRINCE FIELDER (Detroit Tigers): Titel Nummer zwei für Fielder, dieses Mal in Diensten der Tigers. Er gewann das Finale mit 12:7 gegen Jose Bautista (Blue Jays) © getty 18/22 2013 - YOENIS CESPEDES (Oakland Athletics): Der Kubaner gewann sein erstes Derby im Finale gegen Bryce Harper (Nationals) mit 9:8 © getty 19/22 2014 - YOENIS CESPEDES (Oakland Athletics): Ein Jahr später war es erneut Cespedes, der sich den Titel sicherte. Dieses Mal im Finale gegen Todd Frazier von den Reds © getty 20/22 2015 - TODD FRAZIER (Cincinnati Reds): Fraziers Zeit sollte jedoch im Jahr darauf kommen. Er gewann im heimischen Great American Ball Park gegen Joc Pederson von den Dodgers mit 16:14 © getty 21/22 2016 - GIANCARLO STANTON (Miami Marlins): Frazier erreichte 2016 in San Diego zum dritten Mal in Serie das Finale. Doch dort war gegen Stanton Schluss. Der Marlins-Spieler gewann 20:13 © getty 22/22 2017 - AARON JUDGE (New York Yankees): Keine Chance gegen den Judge! Der Rookie der Yankees schlug die einzigen Homeruns über mehr als 500 Fuß und ließ schließlich im Finale Miguel Sano keine Chance.

MLB: Die Dimensionen im Nationals Park

Location Entfernung zur Home Plate (in Fuß) Left Field 337 (103 m) Left-Center Field 377 (115 m) Center Field 402 (123 m) Right-Center Field 370 (113 m) Right Field 335 (102 m)

Nimmt man jetzt noch die Dimensionen des Nationals Parks dazu, dann sind zudem Linkshänder leicht im Vorteil, sind doch die Entfernungen von der Home Plate zur Mauer im Right und Right-Center Field leicht geringer im Vergleich zur anderen Seite. Und: Muncy schlug 15 seiner 22 Homeruns über den Zaun im Right Field oder Right-Center Field!

Was man jedoch bedenken muss, ist, dass die zugrundeliegenden Zahlen natürlich aus regulären Spielsituationen herrühren. Will sagen: Sie entstanden in Real-Situationen gegen echtes Pitching. Ein Homerun Derby hingegen ist essenziell glorifiziertes Batting Practice mit Pitchern, die einen Meatball (ein leicht zu schlagender Pitch) nach dem anderen servieren.

Es kommt dann auch darauf an, wer die größte Kondition hat und die beste Konzentration an den Tag legt. Wer findet seinen Rhythmus am besten und wird mit dem Druck des Moments am besten fertig? Zudem dürfte das Publikum eindeutig hinter Harper stehen, der durchaus einen Boost gebrauchen könnte nach durchwachsener erster Saisonhälfte. Abgesehen davon kennt er seinen Heim-Ballpark natürlich wie seine Westentasche.

Dem Homerun Derby 2018 in D.C. mag vielleicht die ultimative Starpower fehlen, einem spannenden und potenziell spektakulären Wettbewerb dürfte dies aber nicht im Wege stehen. Wenn es schon nicht die Namen der Teilnehmer suggerieren, dann aber die Statcast-Daten umso mehr.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.