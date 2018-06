MLB: New York Yankees befördern Jonathan Loaisiga als Ersatz für Masahiro Tanaka

MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Die New York Yankees werden Pitcher Jonathan Loaisiga aus dem eigenen Farmsystem befördern. Der Rechtshänder wird den Rotation-Platz des verletzten Masahiro Tanaka einnehmen und am Freitag gegen die Tampa Bay Rays starten.

Manager Aaron Boone verkündete am Dienstag, dass Loaisiga am Freitag sein MLB-Debüt feiern wird. Am Donnerstag wiederum startet mit Domingo German ein weiterer Rookie, während Ace Luis Severino am Samstag an der Reihe ist.

"Er ist wirklich talentiert, wir glauben, dass er eine glänzende Zukunft vor sich hat", sagte Boone über Loaisiga. "Sein Stuff ist wirklich gut. Er ist jemand, der die Strikezone attackiert."

Loaisiga ist 6-1 mit einem 3.00 ERA und 58 Strikeouts in zehn Spielen für Single-A Tampa und Double-A Trenton in dieser Saison.

Weitere mögliche Namen, über die spekuliert wurde, waren Rechtshänder David Hale und Lefty Justus Sheffield, die beide aktuell für Triple-A Scranton spielen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.