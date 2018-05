MLB - Texas Rangers: Minor Leaguer Eric Jenkins schafft potenziellen Catch des Jahres

MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers

Minor-League-Spieler Eric Jenkins von den Texas Rangers schaffte am Wochenende einen spektakulären Catch. Im Spiel seiner Down East Wood Ducks fing er einen Ball im Foul Territory im Vollsprint, stolperte über die Mauer und landete danach perfekt auf beiden Füßen.

Im Spiel gegen die Frederick Keys in der Carolina League (Single-A) legte Jenkins vielleicht den Catch des Jahres hin.

Eine TV-Übertragung des Spiels gab es nicht, doch der lokale Sportreporter Alex Walker nahm das Play mit seinem Handy auf und postete es auf Twitter.

In dieser Saison schlägt der Jenkins im Übrigen .250/.301/.338, macht also in erster Linie mit seiner Defense auf sich aufmerksam.

