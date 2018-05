MLB: Brandon Belt kritisiert Umpire nach Pleite der San Francisco Giants gegen Cincinnati Reds

MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers

Die San Francisco Giants (22-22) haben ihr Serien-Finale gegen die Cincinnati Reds (15-29) am Mittwoch mit 3:6 verloren. Anschließend beschwerte sich Giants-First-Baseman Brandon Belt über den Home Plate Umpire.

Mit einem Läufer auf Base und zwei Outs trat Belt im neunten Inning gegen Closer Raisel Iglesias an die Platte. Er erarbeitete sich einen 3-2-Count und kassierte anschließend nach Ansicht von Home Plate Umpire Doug Eddings einen dritten Strike. Er war aus und das Spiel vorbei.

Das wiederum gefiel Belt nicht, zumal - und das zeigt auch die offizielle Pitch-FX-Grafik von MLB.com - der siebte und letzte Pitch des At-Bats klar außerhalb der Strikezone war. Es hätte also der vierte Ball und damit ein Walk sein müssen.

Belt deutete gegenüber Reportern an, dass Eddings auf Strike 3 entschied, um das Spiel schnell über die Bühne zu bekommen. Das Day Game dauerte lediglich 2:41 Stunden.

"Ich denke, dass 99,9 Prozent der Umpire großartig sind und ich rede auch gerne mit ihnen", sagte Belt gegenüber Reportern. "Aber manchmal bekommt man das Gefühl, dass einer oder zwei von ihnen einfach nur versuchen, das Spiel schnell durchzukriegen, basierend darauf, was sie sagen oder tun. Und das kann einfach nicht sein. Man kann diese Typen nicht auf diese Weise Karrieren und Spiele beeinflussen lassen."

Brandon Belt: Umpire verwehrte At-Bat von Evan Longoria

Hätte Belt seinen Walk bekommen, wäre anschließend Evan Longoria am Schlag gewesen und hätte den Ausgleich repräsentiert. Der Third Baseman hatte insgesamt drei Hits im Spiel. "Wir hätten einen wirklich guten Hitter nach mir an der Platte gehabt, der das Spiel für uns hätte ausgleichen können", sagte Belt. "Und diese Chance haben wir nicht bekommen, weil Eddings einen Ball als Strike sah, der so weit weg war von der Platte, dass ich nicht mal glaube, dass ich ihn berührt hätte, wenn ich danach geschwungen hätte."

Belt merkte zudem an, dass Eddings mehrere Male gesagt habe, dass er das Spiel schnell durchbringen wolle. Belt wurde dann gefragt, ob er glaube, dass der Umpire das ernst gemeint habe: "Ich weiß es nicht. Aber wenn du etwas oft genug sagst, dann beginnst du, es auch zu glauben."

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.