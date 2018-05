MLB - Boston Red Sox: Carson Smith verletzt sich Schulter bei Handschuh-Wurf

MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers

Relief Pitcher Carson Smith hat sich am Montag eine potenziell schwere Schulterverletzung zugezogen, weil er nach seiner Auswechslung einen Handschuh aus Wut geworfen hat. Die Boston Red Sox setzten den Rechtshänder bereits auf die Disabled List.

Wie President of Baseball Operations Dave Dombrowski am Dienstag mitteilte, gibt es noch keine Prognose, wann Smith zurückkehren werde. Die genaue Diagnose war eine Subluxation der rechten Schulter, das heißt, er hat sich die Schulter unvollständig ausgerenkt.

Dombrowski nannte die Verletzung "unglücklich" und gab an: "Es ist potenziell eine schwere Verletzung." Smith selbst sagte: "Jegliche Schulterverletzung ist nicht gut. Der Ellenbogen ist eine Sache, aber die Schulter ist etwas, womit nicht zu spaßen ist. Also ja, ich bin besorgt." Smith werde in Kürze eine zweite Meinung bei einem unabhängigen Arzt einholen.

Smith hatte einen Homerun im achten Inning bei der 5:6-Pleite gegen die Oakland Athletics an Khris Davis abgegeben. Anschließend ließ er seinem Frust freien Lauf und warf den Handschuh weg, wobei die Verletzung passierte.

Smith ist 1-1 mit einem 3.77 und 18 Strikeouts über 14 1/3 Innings in dieser Saison. Um seinen Platz im Kader zu übernehmen, wurde Linkshänder Bobby Poyner von Triple-A Pawtucket ins MLB-Team berufen.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

Alle Ergebnisse der Nacht entnehmt Ihr ab sofort unserem neuen MLB Scoreboard.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.