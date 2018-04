MLB - Visum erteilt: Third Baseman Jung Ho Kang plant Rückkehr zu Pittsburgh Pirates

MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees

Jung Ho Kang hat nach über einem Jahr ein Visum für die USA erhalten und strebt nun ein Comeback bei den Pittsburgh Pirates an. Nachdem der Third Baseman im Januar 2017 in seiner Heimat Südkorea zum wiederholten Male wegen Alkohol am Steuer verurteilt wurde, blieb ihm eine Aufenthaltsbestätigung für die USA verwehrt.

"Wir sind von den Schritten, die Jung Ho gemacht hat, ermutigt", teilte Pirates-Präsident Frank Coonelly in einer Aussendung mit. "Wir hoffen, dass die Maßnahme, ihm das Spiel wegzunehmen, das er so sehr liebt, ihm klargemacht hat, dass er in Zukunft bessere Entscheidungen treffen muss."

Und weiter: "Wir haben ihm über den gesamten Prozess wissen lassen, dass wir Jung Ho die Ressourcen und die Unterstützung zur Verfügung stellen werden, damit er die hohen Erwartungen, die wir in ihn stecken, auch erfüllen kann."

Kang werde laut Aussagen der Pirates-Verantwortlichen zunächst in das Spring-Training-Camp in Florida reisen, um sich dort in Form zu bringen.

Der 31 Jahre alte Kang feierte im jahr 2015 sein MLB-Debüt, und wurde auf Anhieb in die Top drei der Rookie-of-the-Year-Wertung in der National League gewählt. Über zwei Saisons verzeichnete er 35 Homeruns, 120 RBIs und einen OPS-Wert von .838.