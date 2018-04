MLB: "Swing Man" Fowler führt St. Louis Cardinals zu Sieg im 13. Inning

MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees

Die St. Louis Cardinals (15-9) haben am Donnerstag zwei Mal einen Rückstand aufgeholt und die New York Mets (15-8) nach vier Extra-Innings geschlagen. Right Fielder Dexter Fowler wurde dabei von Manager Mike Matheny in der Batting Order erneut verschoben, diesmal befand er sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

St. Louis lag im siebten Inning bereits mit 0:2 zurück, auch im zehnten Abschnitt gingen die Mets mit 3:2 in Führung. Center Fielder Tommy Pham, der sich Tags zuvor noch kurios am Kopf verletzte, sorgte mit seinem Run nach einem Two-Out-Double von Jose Martinez für den Ausgleich.

Fowler, der an Position fünf schlug, schaffte wenig später das entscheidende Single, das Martinez zum Run zum 4:3-Endstand nutzte.

"Ich bin ein wahrer Swing Man, ich schlage überall", sagte Fowler. Manager Matheny experimentierte in den vergangenen Tagen immer wieder mit der Batting Order, um dem schwachen Saisonstart der Cards entgegenzuwirken. "Ob als Erster, als Zweiter - ich versuche, alle neun Positionen zu spielen!", sagte Fowler.

Relief-Pitcher John Gant pitchte Innings elf bis 13 für die Cardinals und gab bei 35 Pitches keinen einzigen Hit ab. Gant wurde erst kurzfristig vom Triple-A-Team aus Memphis hochbeordert und sorgte für den zweiten Sieg seiner Karriere nach Juni 2016.

Pham (4-6, 2 R, RBI), dessen Einsatz mit seiner Verletzung lange fraglich war, sprach nach dem Spiel von einer halb so wilden Blessur. "Ich hatte einfach richtig viel Glück", sagte Pham. "Ein großer Dank geht an mein therapeutisches Do-Rag (Kopftuch, Anm.)."

