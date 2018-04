MLB: Cardinals aktivieren Adam Wainwright für Home Opener gegen Diamondbacks

MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins

Die St. Louis Cardinals werden Pitcher Adam Wainwright für ihren Home Opener gegen die Arizona Diamondbacks am Donnerstag aktivieren. Der Rechtshänder hatte die Saison auf der 10-Day Disabled List begonnen.

Wainwright verpasste den Saisonstart mit einer Zerrung des großen hinteren Oberschenkelmuskels im linken Bein. Während der Auswärtsserie bei den Milwaukee Brewers lief er jedoch schon wieder und fing Fly Balls im Outfield.

Laut Manager Mike Matheny habe das Team am Mittwoch entschieden, dass Wainwright bereit sei, nachdem er am Morgen ein letztes Mal untersucht worden war.

Um Platz im 25-Spieler-Kader zu schaffen, wurde bereits Rookie-Starter Jack Flaherty zu Triple-A Memphis geschickt, nachdem er in seinem Saisondebüt am Dienstag in fünf Innings nur einen Run gegen Milwaukee abgegeben hatte.

Der Rest der Rotation wird einen Tag extra Pause bekommen, um Wainwright einzugliedern.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.